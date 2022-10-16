مؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بترويج الهيروين في دار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار عمر الشريف، متهما بترويج مخدر الهيروين بمنطقة دار السلام، بالسجن المؤبد وغرامة مبلغ 100 ألف جنيه.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار عمر الشريف، وعضوية المستشارين جمال عليوه وهشام الدرندلي وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أوراق القضية، بعد إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بأنّه بدائرة قسم شرطة دار السلام أحرز بقصد الاتجار لجوهري الهيروين والآيس المخدر بقصد الاتجار.

وتضمنت شهادة مقدم شرطة مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بأنّ مصدره السري أخبره بمكان المتهم بالاتجار بالمخدرات، فذهب إليه وطلب منه المخدر، وأخرج له أكياس تحوي المخدر، وبضبطه وتفتيشه عثر حوزته على 20 كيسا يحوي الهيروين، و10 أكياس تحوي جوهر الآيس، وبمواجهته بالمضبوطات، أقرا بإحرازه المخدر بقصد الاتجار.