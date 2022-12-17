محطة التنقية الشرقية بـ«صرف صحي» الإسكندرية تستقبل طلاب كلية الأسنان

أكدت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، أن مراحل معالجة الصرف الصحي بمحطة التنقية الشرقية تعتبر من أهم وسائل وطرق حماية البيئة من التلوث، إذ توفر المعالجة العلمية الصحيحة التخلص الآمن والصحيح لهذه المياه وإعادة تدويرها بأمان داخل المنظومة البيئية، بداية من مراحل المعالجة الابتدائية والمعالجة الثانوية ومرحلة التعقيم ومرحلة معالجة «الحمأة» بموقع «9ن».

جاء ذلك على هامش تنظيم شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، زيارة ميدانية لطلاب كلية طب أسنان جامعة الإسكندرية، للمساهمة في إثراء البحث العلمي لطلاب الكلية من خلال التدريب العملي بمحطات الصرف الصحي بالإسكندرية بهدف ربط المنهج العلمي للطلاب بالجامعة بالمهارات العملية والتطبيقية بالشركة.

وقد بدأت الزيارة بجولة داخل معامل الشركة المركزية بمحطة التنقية الشرقية للتعرف على الاختبارات التي يتم إجرائها في المعامل، ثم جولة بمحطة التنقية الشرقية.

تعريف الطلاب بجهود الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية

وأكد اللواء مهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أهمية تلك الزيارات ومدى تأثيرها الإيجابي في التعريف بحجم المجهودات التي تبذلها الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية والدور الهام لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية في الحفاظ على البيئة ودور المواطن في الحفاظ على المشروعات والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

توعية بالاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي

وفي نهاية الزيارة تم توزيع العديد من البروشورات والمطبوعات التي تحمل عددا من رسائل التوعية بأهمية الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، والتعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة من خلال قنوات التواصل المختلفة.