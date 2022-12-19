البابا تواضروس يلتقي كهنة كنيسة مارجرجس بجزيرة بدران في القاهرة

التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم الاثنين، الأنبا مكاري، الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، وبرفقته الآباء كهنة كنيسة الشهيد مارجرجس بجزيرة بدران وبعض من أعضاء مجلسها، وذلك لمتابعة موضوع تجديد الكنيسة، حيث عرضوا على قداسته تقريرًا بما وصلت إليه أعمال تجديدها حتى الآن وخطة استكمال التجديد، تمهيدًا لتدشينها.

اللقاء الثاني للبابا مع الكهنة

وفي وقت سابق التقى البابا تواضروس الثاني، كهنة قطاع المطرية وعين شمس وحلمية الزيتون وكهنة قطاع ألماظة ومدينة الأمل، وذلك بالمبنى الإداري الجديد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأشار إلى أنّ الاهتمام بالتنظيم في الخدمة يتطلب تجهيزات ملائمة، ودلل بهذا على المبنى الإداري الجديد الذي يحوي تجهيزات متعددة ومتقدمة لاستيعاب متطلبات العمل الخدمي الذي يقدمها المقر البابوي.