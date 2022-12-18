أخبار الكنيسة اليوم.. البابا تواضروس يستقبل عددا من كبار الأساقفة وعودة الأنبا باخوميوس

كشف المركز الإعلامي القبطي، أهم الأحداث التي شهدتها الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، بين استقبال البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لعدد من كبار الأساقفة، بالإضافة إلى الزيارات الرعوية، وجاءت أخبار اليوم كالآتي:

عودة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والـ5 مدن الغربية

استقبل البابا تواضروس الثاني، اليوم، في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، وذلك عقب عودته من رحلة علاجية بالخارج.

اطمئن البابا على صحته، وهنأه بمناسبة العيد الـ51 لسيامته أسقفًا 12 ديسمبر، وعيد ميلاد الأنبا باخوميوس 17 ديسمبر.

البابا يستقبل الأنبا أغناطيوس

استقبل البابا في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، الذي عرض بعض الموضوعات الخاصة بالعمل الرعوي في الإيبارشية.

صدور العدد الجديد من مجلة الكرازة

وكشف المركز الإعلامي، عن صدور العدد الجديد من مجلة الكرازة المرقسية، وجاءت صورة الغلاف للبابا تواضروس الثاني، خلال صلوات تجنيز المتنيح الأنبا داود أسقف إيبارشية المنصورة، التي شارك فيها العديد من الآباء المطارنة والأساقفة، ومجمع كهنة الإيبارشية، وشعب المنصورة.

ويتضمن العدد الجديد، ملف خاص مدعم بالصور لنص كلمة البابا في صلاة الجناز إلى جانب سيرة ومسيرة الأسقف المتنيح، بالإضافة إلى عديد من المقالات المتنوعة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.

افتتاح كنيسة جديدة في مِلبورن

افتتح الأنبا دانييل أسقف سيدني الأحد قبل الماضي بتكليف من البابا تواضروس، كنيسة الشهيد فيلوباتير مرقوريوس (أبي سيفين) بمنطقة مليتون التابعة لإيبارشية ملبورن، وحضر الافتتاح القس ديفيد كامل كاهن الكنيسة وعدد من الآباء كهنة إيبارشية ملبورن.

زبارة الأنبا چوزيف للسفارة المصرية والدير القبطي بجنوب أفريقيا

زار الأنبا چوزيف الأسقف العام بإفريقيا الاثنين الماضي، مقر السفارة بالعاصمة چوهانسبرج، عاصمة جنوب إفريقيا، واستقبله السفير أحمد الفاضلي سفير مصر لدول جنوب افريقيا وبتسوانا وليسوتو.

تناول اللقاء مناقشة دور الكنيسة التنموي للشعوب الإفريقية، وأثره في التقارب بين هذه الشعوب والشعب المصري.

كما زار الأنبا چوزيف دير القديسين مارمرقس الرسول والأنبا صموئيل المعترف بجنوب افريقيا، وتم عقد جلسة روحية مع مجمع رهبان الدير وألقى كلمة بعنوان «الضيقات والتجارب في حياة الرهبنة وكيفية التعامل معها».