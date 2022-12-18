البابا تواضروس يستقبل الأنبا باخوميوس بعد رحلته العلاجية في لندن

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم، نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، وذلك عقب عودته من رحلة علاجية بالخارج.

اطمئن قداسة البابا على صحته، وهنأه بمناسبة العيد الواحد والخمسين لسيامته أسقفًا، وعيد ميلاد نيافته.

عملية جراحية في القلب

ووصل الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي بالبحيرة، مصر فجر اليوم، بعد رحلته العلاجية في لندن، والتي استغرقت ثلاثة أسايبع، واستقبله في المطار عدد من الآباء الكهنة بالإيبارشية.

وخضع الأنبا باخوميوس خلال رحلته العلاجية لعملية جراحية في القلب وذلك بأحد مستشفيات لندن، ورافقه خلال الرحلة العلاجية الأب تادرس السكندري، السكرتير الشخصي له.

سيامة الأنبا باخوميوس مطرانا

يذكر أن الأنبا باخوميوس سيم مطرانا بيد البابا شنودة الثالث في 2 ديسمبر 1992، وكان البابا تواضروس الثاني حينها أسقفا عاما مساعدا له في الإيبارشية.