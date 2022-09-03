وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة

أجرى المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، جولة تفقدية موسعة في مقر وزارة قطاع الأعمال العام بالعاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على مستوى جاهزية المقر لاستقبال الموظفين المقرر انتقالهم للعمل بالحي الحكومي.

تجهيز بيئة العمل

وتجول الوزير داخل المبنى ومكاتب المقر الوزاري، لمتابعة توزيعها على مستوى الإدارات المختلفة، وكذلك تأثيث المكاتب وقاعات الاجتماعات إلى جانب الاطلاع على المرافق والتجهيزات الداخلية بالمبنى، مشيدًا بجودة التجهيزات التي راعت توفير بيئة عمل جيدة وطراز معماري حديث.

نقلة نوعية

وأكد «عصمت»، أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة نوعية إداريا وتقنيا تسهم في تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وبداية عصر جديد من العمل الحكومي المتطور في إطار الجمهورية الجديدة التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستمع الوزير إلى عرض توضيحي حول الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بالمبنى، وجاهزية الوزارة لاستقبال كوادرها لبدء العمل فيها، سواء فيما يخص المرافق والخدمات أو البنية التحتية المعلوماتية للوزارة بمقرها الجديد.