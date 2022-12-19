كندة علوش عن تكريمها في مهرجان القاهرة للأفلام القصيرة: اعتز به

عبرت الفنانة كندة علوش، عن سعادتها بعد تكريمها من قبل مهرجان القاهرة للأفلام القصيرةن وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

وشاركت الفنانة كندة علوش، جمهورها بصورة لها من التكريم وعلقت عليها قائلة: «سعيدة وممتنة لتكريمي في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.. بعد تميز ونجاح فيلمي نزوح والسباحتان.. تكريم أقدره واعتز به خصوصاً وأنه جاء إلى جانب تكريم الأساتذة يسري نصرالله وماريان خوري».

تكريم الفنانة كندة علوش

وتابعت كندة علوش قائلة: «سعادتي أكبر بنجاح المهرجان واستمراريته للدورة الرابعة ليكون فضاء للشباب الموهوبين الذين يمتلكون الشغف وتنقصهم الإمكانيات ليبدأوا رحلتهم في عالم الإخراج السينمائي.. تحية لكل القائمين على المهرجان وتمنياتي بدورة ناجحة ومميزة».

يذكر أن الفنانة كندة علوش، كانت قد شاركت مؤخرا في مهرجان البحر الأحمر بفيلم نزوح، حيث شاركت فيه بجانب سامر المصري ونزار العاني وعدد آخر من الفنانين.