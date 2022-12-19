«قطار الخير» للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يصل إلى صعيد مصر

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فعالياته بمشاركة أكبر مؤسسات المجتمع المدني، بقافلتين موسعتين لمحافظة قنا، قدمتا خدمات طبية وتنموية وترفيهية لآلاف المواطنين.

إعادة إعمار منازل

وهي مبادرة التحالف لدعم أهالي الأقصر وبني سويف، وإنشاء دار لتحفيظ القرآن، وتقديم أجهزة كهربائية لعدد من الفتيات المقبلات على الزواج، وإطلاق مباردة صناع الدفا لتوزيع بطاطين الشتاء لمواجهة البرد.

تمكين اقتصادي للصيادين عبر توفير 30 مركب صيد حديث ضمن مبادرة مراكب الرزق، وافتتاح المرحلة الرابعة من مستشفى شفاء الأورمان لدعم مرضى الأورام من أهالينا في صعيد مصر.

استمرار قوافل ستر وعافية لخدمة أكثر من 35 ألف مواطن في أسوان والأقصر، بخدمات غير تقليدية ومشروعات تنموية تنتظرها محافظة سوهاج في ختام قطار الخير لصعيد مصر.