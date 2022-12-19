«بيطري جنوب سيناء»: مدن المحافظة خالية من إنفلونزا الطيور والحمى القلاعية

قالت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام الطب البيطري بجنوب سيناء، إن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وجه بضرورة المرور على محلات بيع الدواجن ومراقبة مزارع الدواجن لمتابعة فيروس إنفلونزا الطيور، مشيرة إلى أن هذه الحملة تشمل كل المدن للحفاظ على صحة المواطنين.

حملات على محال بيع الدواجن

وأضافت مدير عام الطب البيطري، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المديرية قامت بشن حملة بالتعاون مع مجلس مدينة الطور، على محلات بيع الدواجن، بالتنسيق مع اللواء هاني رضا بدوي، رئيس مدينة طور سيناء، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بضرورة المرور على مزارع الدواجن ومحلات بيع الدواجن بالمدينة.

الحمى القلاعية والوادي المتصدع

وأكدت أن جنوب سيناء خالية من الحمى القلاعية والوادي المتصدع، مشيرة إلى أن المديرية قامت بتحصين كل الحيوانات ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وأوضحت أنه جرى تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للوقاية من مخاطر هذه الأمراض، وجرى توفير كل اللقاحات المطلوبة، كما تم تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها.

المرور على مزرعة الدواجن

فيما أكد اللواء هاني بدوي، رئيس مدينة الطور، أنه جرى المرور على مزرعة الدواجن المقامة بالمنطقة الصناعية، للتأكد من عدم وجود فيروس إنفلونزا الطيور، والتأكد من التخلص من النفايات بالمحرقة الموجودة بنهاية المنطقة الصناعية.

وتابع «بدوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللجنة المشكلة من مجلس مدينة الطور والطب البيطري قامت بالمرور على محلات بيع الدواجن، مع التشديد على وجود شهادة تحاليل لخلو الطيور من فيروس إنفلونزا الطيور، والتي تستخرج من مديرية الطب البيطري بواسطة التاجر.