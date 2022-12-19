محمد أنور يطرح أغنيته الجديدة «سيدي أنا» غدا

كشف الفنان محمد أنور، عن بوستر أغنيته الجديدة «سيدي أنا»، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، الذي ظهر فيه بلوك مختلف ومميز.

موعد طرح أغنية سيدي أنا

وشارك الفنان محمد أنور جمهوره ببوستر أغنيته الجديدة، وعلق عليه كاشفا تفاصيل الأغنية، وموعد طرحها، قائلا: «استنوا أغنيتي الجديدة سيدي أنا على التيك توك بكره 6 مساءً والخميس على يوتيوب وجميع منصات الديجيتال».

محمد أنور يكشف تفاصيل أغنيته الجديدة

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى للفنان محمد أنور التي يقدم فيها عمل غنائي ولكن سبق وقدم ديو غنائي مع الفنانة يسرا الجندي بعنوان «انتو كده كلكوا»، وطرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا.

على صعيد آخر، يشارك الفنان محمد أنور في مسلسل السفاح بجانب عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد فهمي وباسم سمرة وركين سعد وحنان سليمان وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج هادي الباجوري.