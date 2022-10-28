محمد أنور لـ«سهرانين»: أشرف عبدالباقي كان بيجيب معاه جبنة قديمة في «مسرح مصر»

كشف الفنان محمد أنور كواليس كوميدية مع نجوم «مسرح مصر»، قائلا: «كنت حاسس إني في البلد مش على المسرح، ومن كتر العروض حسينا إننا قاعدين في البيت، والجمهور زي ولاد عمامنا».

طرائف الأكل في «مسرح مصر»

وأضاف محمد أنور، خلال لقاء ببرنامج «سهرانين»، المذاع على شاشة «ON»، ويقدمه الفنان أمير كرارة، «الأستاذ أشرف عبدالباقي كان بيجيب معاه جبنة قديمة من البلد وعيش واللي معندهوش داخلي بياكل، وويزو لما تعرف إن المسرحية ليها 4 دخلات بتخلي واحد اسمه عبده يجهز لها في كل داخلة حواوشي، ممكن تاكل 20 رغيف حواوشي.. بش مش بيبان عليها خالص، وبعدين تاكل كبدة وسجق وبعدين جبن وتحلي بمانجا أو بطيخ».

ذكرياته في الطفولة

كما حكى محمد أنور ذكريات الطفولة، قائلا: «أنا كنت شاطر جدا وأنا في المدرسة، في ابتدائي كنت حاسس إني هدخَّل مصر كأس العالم رغم إنى مبعرفش ألعب كورة، وفي الشارع مكانوش بيخلوني ألعب معاهم».

أغنية على طريقة أبو وديع

كما غنى في الحلقة أغنية «طبيب جراح» على طريقة سلطان الطرب جورج وسوف، وبعد انتهائه من الغناء قال: «أنا آسف للفنان جورج وسوف».