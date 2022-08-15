محمد أنور ينضم لأبطال فيلم مستر إكس مع أحمد فهمي

انضم الفنان محمد أنور مؤخرا إلى أبطال فيلم مستر إكس، الذي يقدم بطولته الفنان أحمد فهمي، بحسب ما أعلنه منتج الفيلم أحمد السبكي، من خلال صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

ونشر المنتج أحمد السبكي صورة جمعته هو والفنان محمد أنور وأحمد فهمي، عبر صفحته الخاصة، وعلق عليها قائلا: «انضمام النجم محمد أنور للأبطال المشاركين في فيلم مستر إكس للنجم أحمد فهمي، والفيلم من تأليف أحمد عبد الوهاب، وأمجد الشرقاوي وإخراج أحمد عبدالوهاب».

محمد أنور ينضم لأحمد فهمي

وبعدها أعلن محمد أنور الخبر، من خلال صفحته الخاصة على «إنستجرام» وعلق عليها قائلا: «الحمدلله توكلنا على الله لتاني مرة يجمعني حاجة بأخويا أحمد فهمي إن شاء الله ربنا يكرمنا ونعمل شغل يبسطكم».

ليرد عليه الفنان أحمد فهمي قائلا: «فنان كبير وإضافة لأي عمل يا أنور أخويا وحبيبي ربنا يكرمنا بإذن الله».

آخر ظهور لمحمد أنور

يذكر أن الفنان محمد أنور كان قد ظهر مؤخرا كضيف شرف في أحد مشاهد فيلم «عمهم»، والذي شارك فيه بجانب محمد إمام وسيد رجب ورياض الخولي ومحمد ثروت ومحمد لطفي ومحمد سلام وباسم سمرة وأحمد خالد صالح، وهدى المفتي وآيتن عامر، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.