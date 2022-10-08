الفنان محمد أنور يطلق لايف الخير على «تيك توك»: هنساعد المحتاجين

أعلن الفنان محمد أنور، إطلاق لايف الخير كل جمعة وسبت عبر حسابه بتطبيق «تيك توك».

ونشر محمد أنور فيديو عبر حسابه في إنستجرام قال فيه: «بمناسبة مولد النبي الشريف علية الصلاة والسلام، وبما إني قررت اطلع لايف علي التيك توك كل جمعة وسبت 9 بالليل وبما أن لايف التيك توك بيدخل دخل مادي من دعم الناس فأنا قررت أن كل الفلوس دي أجمعهم آخر الشهر واطلعهم لله في الخير سواء ناس محتاجة بطاطين أو علاج أو عمليات».

أعمال محمد أنور

وانتهى محمد أنور من تصوير دوره في فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف، منهم أكرم حسني، مصطفى خاطر، صبري فواز، عمرو يوسف وآخرين، والعمل قصة أماني التونسي، وسيناريو وحوار محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

كما ظهر أنور مؤخرا كضيف شرف في أحد مشاهد فيلم «عمهم»، والذي شارك فيه بجانب محمد إمام وسيد رجب ورياض الخولي ومحمد ثروت ومحمد لطفي ومحمد سلام وباسم سمرة وأحمد خالد صالح، وهدى المفتي وآيتن عامر، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.