مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في رام الله: محاسبة إسرائيل على جرائمها مطلب دائم لفلسطين

قالت ولاء السلامين، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أعلنت أن الرئيس محمود عباس «أبو مازن» سيترأس اجتماعًا خلال الأيام المقبلة لأعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والحكومة؛ لمناقشة استمرار الجهود على كل الأصعدة للتأكيد على أهمية وضع حد لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وسبل الضغط على المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، خاصّة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحاكمة الاحتلال على جرائمه.

تعدي جيش الاحتلال على الفلسطينيين

وأضافت «السلامين»، خلال لقائها على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن مطالبة فلسطين للأمم المتحدة ومجلس الأمن بمحاكمة إسرائيل على جرائمها مطلب دائم، ويأتي دائمًا في أعقاب تعدي جيش الاحتلال على الفلسطينيين وانتهاكهم للأراضي الفلسطينية والممتلكات الخاصة والمقدسة، وهو ما حدث اليوم في الحرم الإبراهيمي واقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين، بحجة الاحتفال بعيد الأنوار.

الصمت الدولي تجاه القضية الفلسطينية

وأوضحت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك صمتًا دوليًا تجاه القضية الفلسطينية يقابله أمل من السلطة الفلسطينية في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية طلب اليوم نشر قوات الأمم المتحدة للحد من تلك الانتهاكات.