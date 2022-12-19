مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بروكسل: هناك توجه بخفض سقف سعر الغاز بأوروبا

قال سلامة عطا الله، مراسل «القاهرة الإخبارية» من بروكسل، إن هناك توجه بخفض سقف سعر الغاز في دول الاتحاد الأوروبي، كما أن المفوضية الأوروبية اقترحت في وقت سابق، أن يكون سقف سعر الغاز 275 يورو للميجاوات في الساعة، إلا أن المقترح قوبل بالكثير من الانتقادات، واتهم وزراء الطاقة المفوضية بالانحياز إلى الموقف الألماني.

مقترح جديد بشأن سعر الغاز

وأوضح «سلامة»، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن سفراء الدول الأوروبية وزعٌت عليهم، أمس، مسودة تضمنت مقترحًا جديدًا بشأن سعر الغاز هو «188 يورو»، وتفعيل هذه الآلية إذا استمرت لمدة 3 أيام متواصلة.

وذكر مراسل «القاهرة الإخبارية» أن هناك دول متشككة منذ بداية تحديد سقف للغاز على رأسها ألمانيا التي وصفت التدخل في تحديد السعر بأنه سيسبب خللًا ويُسهم في تنفير المنتجين والموردين، وأنه يذهب إلى أسواق آسيوية، مؤكدًا أنها تخشى على صناعتها.

توقعات بفشل وضع سقف لسعر الغاز

وتوقع خبراء، فشل التوصل إلى وضع سقف لسعر الغاز الروسي، وأكد أن تسقيف البترول والغاز لا يخضع لمفاوضات داخلية، كما أن هناك عقبات تواجه دول الاتحاد الأوروبي خصوصًا بعد استهداف خطي الغاز «نورد ستريم 1 و2».