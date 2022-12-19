مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في عمان: انطلاق قمة «بغداد 2» بالأردن غدا

قالت آية السيد، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من عمّان، إن فعاليات قمة «بغداد 2» تنطلق غدًا الثلاثاء في الأردن، بهدف دعم جهود جمهورية العراق في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والدوائي وأمن التزود بالطاقة، وذلك بمشاركة المملكة الأردنية الهاشمية ومصر والعراق وفرنسا.

الجيش الأردني يؤمن الحاضرين في القمة

وأضافت «السيد»، خلال لقائها على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن أبرز الملفات التي من المقرر مناقشتها؛ التحديات التي تتعلق بالأمن الغذائي والدوائي والطاقة في المنطقة والعالم، موضحة أن الجيش الأردني يتولى تأمين الحاضرين بالقمة من المطار إلى منطقة «البحر الميت» بالتنسيق مع القوى الأمنية.

وزير خارجية إيران يشارك ممثلًا عن طهران

وكشفت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، أن البيانات الرسمية أوضحت أن وزير خارجية إيران سيشارك ممثلًا عن طهران، كما أكدت أنه من المقرر وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم للمشاركة في القمة، مشيرة إلى أن أهمية القمة تأتي في إعادة إعمار العراق والتصدي للتدخلات الخارجية، من أجل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.