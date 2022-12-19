جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 في 4 محافظات

أعلنت مديريات التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023، الترم الأول، علمي وأدبي، في جميع محافظات مصر التي كشفت عن خلال الأيام الماضية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023، الترم الأول، علمي وأدبي، في جميع محافظات مصر التي أعلنت عن الجداول.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 في الإسكندرية

وجاء جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي في محافظة الإسكندرية كالتالي:

- الاثنين 9 يناير: لغة عربية.

- الأربعاء 11 يناير: تطبيقات الرياضيات والجغرافيا.

- السبت 14 يناير: اللغة الأجنبية الأولى.

- الاثنين 16 يناير: جبر وتفاضل وحساب مثلثات.

- الأربعاء 18 يناير: لغة أجنبية ثانية وفيزياء أو تاريخ حسب الشعبة.

- الأحد 22 يناير: مادة الأحياء، والفلسفة.

- الثلاثاء 24 يناير مادة الكيمياء، وعلم النفس.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 في الوادي الجديد

- الثلاثاء 10 يناير: اللغة العربية.

- الخميس 12 يناير: الكيمياء والجغرافيا.

- الأحد 15 يناير: تطبيقات رياضية وفلسفة ومنطق.

- الثلاثاء 17 يناير: اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 22 يناير: لغة أجنبية ثانية وفيزياء أو تاريخ حسب الشعبة.

- الثلاثاء 24 يناير: رياضة بحتة وأحياء أو علم نفس واجتماع.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 في الدقهلية

- الثلاثاء 10 يناير: اللغة العربية.

- الخميس 12 يناير: الكيمياء وعلم النفس والاجتماع.

- الأحد 15 يناير: الرياضيات البحتة.

- الثلاثاء 17 يناير: الأحياء والفلسفة.

- السبت 21 يناير: اللغة الأجنبية الأولى.

- الاثنين 23 يناير: تطبيقات الرياضيات والجغرافيا.

- الأربعاء 25 يناير: لغة أجنبية ثانية وفيزياء أو تاريخ حسب الشعبة.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 في الغربية

- السبت 14 يناير: مادة اللغة العربية.

- الأحد 15 يناير: مادة جبر وتفاضل وحساب مثلثات.

- الاثنين 16 يناير: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

- الثلاثاء 17 يناير: مادة اللغة الإنجليزية.

- الأربعاء 18 يناير: مادة الرياضيات التطبيقية «ميكانيكا»، والمادة الثانية تاريخ.

- السبت 21 يناير: مادة الفيزياء، والمادة الثانية الجغرافيا.

- الأحد 22 يناير: مادة الأحياء، والمادة الثانية الفلسفة.

الاثنين 23 يناير: مادة الكيمياء، والمادة الثانية علم النفس.

- الثلاثاء 24 يناير: مادة التربية الدينية، والمادة الثانية تكنولوجيا «صناعي، زراعي، إدارة مشروعات».

- الأربعاء 25 يناير: مادة المواطنة وحقوق الإنسان، والمادة الثانية الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.