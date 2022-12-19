جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 بالغربية.. تستمر لمدة 10 أيام

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023، للفصل الدراسي الأول، إذ من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 14 يناير وتستمر لمدة 10 أيام.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023

قال المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية لـ«الوطن» إنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 يوم السبت الموافق 14 يناير وتنتهي يوم يوم الأربعاء الموافق 25 من الشهر نفسه، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأكد أن طلاب الصف الثاني الثانوي، سوف يؤدون الامتحانات في 16 مادة، بواقع مادتين يوميا ماعدا الأربعة أيام الأولى تكون عبارة عن مادة واحدة فقط، على أن يتم تحديد امتحانات المستوى الرفيع، في المدارس الرسمية لغات، بمعرفة إدارة التجريبيات.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 بالغربية

وجاء جدول إمتحانات الصف الثاني الثانوي، كالآتي:

- السبت 14 يناير مادة لغة عربية ومدة الامتحان 3 ساعات.

- الأحد 15 يناير مادة جبر وتفاضل وحساب مثلثات «رياضة بحتة» ومدة الامتحان 3 ساعات.

- الاثنين 16 يناير مادة اللغة الأجنبية الثانية، ومدة الامتحان ساعة ونصف.

- الثلاثاء 17 يناير مادة اللغة الإنجليزية، ومدة الامتحان 3 ساعات.

- الأربعاء 18 يناير مادة الرياضيات التطبيقية «ميكانيكا»، مدة الامتحان ساعتان ونصف، والمادة الثانية هي التاريخ ومدة الامتحان ساعتان.

- السبت 21 يناير مادة الفيزياء، مدة الامتحان ساعتان، والمادة الثانية هي الجغرافيا ومدة الامتحان ساعتان.

- الأحد 22 يناير مادة الأحياء، مدة الامتحان ساعتان، والمادة الثانية هي الفلسفة، مدة الامتحان ساعتان.

- الاثنين 23 يناير مادة الكيمياء، مدة الامتحان ساعتان، والمادة الثانية هي علم النفس مدة الامتحان ساعتان.

- الثلاثاء 24 يناير مادة التربية الدينية، مدة الامتحان ساعة ونصف، والمادة الثانية هي تكنولوجيا «صناعي ، زراعي، إدارة مشروعات» مدة الامتحان ساعة.

- الأربعاء 25 يناير مادة المواطنة وحقوق الإنسان، مدة الامتحان ساعة ونصف، والمادة الثانية هي الكمبيوتر ، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مدة الامتحان ساعة ونصف.