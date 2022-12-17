«تعليم مطروح»: تدريب المعلمين على صياغة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن إدارة التدريب بدأت في تنفيذ حزمة جديدة من البرامج التدريبية عن فنيات صياغة الأسئلة لعدد 239 متدربا من معلمي وموجهي المواد الدراسية بالمرحلة الثانوية، بكافة الإدارات التعليمية بقاعات ديوان عام المديرية.

أوضح «شحاتة»، في تصريحات صحفية، أن هذه البرامج إلى تنمية مهارات التفكير الابتكاري خلال وضع أسئلة الامتحانات للمواد الدراسية بالمرحلة الثانوية، بما يقيس قدرات الطلاب الإبداعية بعيدا عن الأسئلة التقليدية لاسيما منها المقالية في الماضي.

أسئلة تقيس التفكير والإبداع

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم السبت، أن الوزارة تهدف للتخلص من الحفظ والتلقين لدى الطلاب في ظل خطة لوضع أسئلة تقيس التفكير والإبداع لديهم، بالإضافة إلى مناسبة الوزن النسبي للورقة الامتحانية مع محتويات المنهج.

تدريب المعلمين على مواصفات الأوراق الامتحانية

وأشار إلى أن تلك الحزمة التدريبية حول امتحانات الثانوية العامة تستهدف موجهين المواد الدراسية في الإدارات التعليمية المختلفة للتدريب على أساليب وفنيات وصياغة الأسئلة وفقًا لنظام التقييم الجديد لطلاب المرحلة الثانوية، مع وضع الأسئلة بما يضمن قياس نواتج التعلم والمستويات العليا من التفكير.

في إطار خطة وزارة التعليم لتدريب معلمي المرحلة الثانوية على مواصفات الأوراق الامتحانية سواء لصفوف النقل أو الثانوية العامة.

امتحانات الثانوية العامة

وأوضح أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي، تعقد يوم 10 يونيو المقبل، وفق المنظومة الجديدة للامتحانات التي تقرر بها عودة الأسئلة المقالية بنسبة 15%، بكل مادة امتحانية، بينما تقرر أن يكون باقي الامتحان إلكتروني بنظام الاختيار من بين المتعدد وبنظام «الأوبن بوك».