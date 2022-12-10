جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 للعام والأزهري بكافة المحافظات

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 للتعليم العام والأزهري في جميع محافظات مصر، من أكثر الكلمات بحثا على المواقع المختلفة، إذ يكثف الطلاب من دروسهم، استعدادًا لأداء امتحانات نصف العام والتي تنطلق الشهر المُقبل، وتنتهي نهاية الشهر ليبدأوا إجازة نصف العام.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 للتعليم العام والأزهري، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان، ليتسنى للطلاب وأسرهم الاستعداد للامتحانات.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 أزهر

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري 2023 لشعبة «علمي»، والذي جاء كالتالي:

الأحد 1 يناير 2023: امتحان مادتي الفقه، والجبر.

الاثنين 2 يناير 2023: امتحان مادتي الحديث، والتفاضل وحساب المثلثات.

الثلاثاء 3 يناير 2023: امتحان مواد الصرف، والمواطنة، والإنشاء.

الأربعاء 4 يناير 2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الفنية.

الخميس 5 يناير 2023: امتحان مادتي القرآن الكريم، والفيزياء.

الأحد 8 يناير 2023: امتحان مادتي التفسير، والكيمياء.

الاثنين 9 يناير 2023: امتحان مادتي الأدب والنصوص والمطالعة، والأحياء.

الأربعاء 11 يناير 2023: امتحان مادتي البلاغة، وتطبيقات الرياضيات.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 أدبي

وفيما يخص جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 أزهر لطلاب شعبة «أدبي»، فأعلن قطاع المعاهد الأزهرية أنّه جاء كالتالي:

الأحد 1 يناير 2023: امتحان مادتي الفقة، والعروض والقافية.

الاثنين 2 يناير 2023: امتحان مادتي الحديث، والفلسفة.

الثلاثاء 3 يناير 2023: امتحان مواد الصرف، والمواطنة، والإنشاء.

الأربعاء 4 يناير 2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى، والتربية الفنية.

الخميس 5 يناير 2023: امتحان مادتي القرآن الكريم، والجغرافيا.

الأحد 8 يناير 2023: امتحان مادتي التفسير، واللغة الأجنبية الثانية.

الاثنين 9 يناير 2023: امتحان مادتي النحو، والتوحيد.

الثلاثاء 10 يناير 2023: امتحان مادتي الأدب والنصوص والمطالعة، والتاريخ

الأربعاء 11 يناير 2023: امتحان مادتي البلاغة والمنطق.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي العام 2023

وفيما يخص جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023، فإنّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت أنّ موعد انطلاق امتحانات صفوف النقل للثانوي العام والتي تبدا في 14 يناير المُقبل.

وأصدرت الوزارة، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023، بينما لم يتم الإعلان عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي العام 2023 حتى الآن.