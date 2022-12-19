الطبيب المعالج لـ«طفلة الشمع» بالمحلة: نسبة التآكل في جلد الرضيعة كبيرة

خرجت الرضيعة من رحم أمها، مصابة بمرض مناعي نادر يسمى «المرض الشمعي»، ويجعل طبقات الجلد الخارجية بيئة خصبة لنمو البكتيريا، وبالتالي تحتاج إلى عناية طبية خاصة، لتوضع في حضانة، داخل مستشفى المحلة العام، وذلك وفق ما أكده الدكتور حازم الجوهري، استشاري الأطفال ورئيس قسم الحضانات بمستشفى المحلة العام.

وقال رئيس قسم الحضانات، إن المستشفى استقبل، أمس، طفلة مصابة بمرض مناعي نادر يسمى «طفل الشمع - collodion baby»، محولة من مستشفى طنطا الجامعي، موضحا أنه مرض نادر الحدوث، ومتوقع إصابة طفل بين كل نصف مليون طفل، وذلك نتيجة خلل الجينات أو الكروموسومات الخاصة بالطفل، خاصة الجينات المسؤولة عن ترتيب طبقات الجلد خارج الجسم.

طبقة لزجة

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحالة المحجوزة داخل مستشفى المحلة العام من الحالات الصعبة في علاجها، وهذه الطبقة اللزجة تغطي كامل جسدها، ما يجعل اليدين والقدمين مثل المخالب، ونسبة التآكل في الجلد لدى الطفلة كبيرة، وطبقات الجلد المكشوفة تؤدي إلى حدوث جفاف.

مضادات حيوية

وأوضح استشاري الأطفال أن مثل هذه الحالات يتم وضعها داخل الحضانة، مع توفير نسبة الرطوبة المناسبة، وإعطائها مضادات حيوية لعدم حدوث مضاعفات، بسبب التلوث، لأن طبقة الجلد تكون أرضا خصبة لنمو البكتيريا، ويتم إعطاء الطفل أكسجين عند الحاجة، كما يتم متابعة الطفل وعمل الفحوصات الطبية اللازمة، ودهان الجلد ببعض أنواع الكريم، مشيراً أن الحالة لطفلة صغيرة في أيامها الأولى، وجاءت محولة من أحد مستشفيات طنطا.

خلل في أجهزة الجسم

وأشار إلى أن الجسم يفرز مادة لزجة على جميع الجسم، مع حدوث انقلاب في جفن العين والشفاه أيضا، موضحا أن من أهم أسباب حدوث مرض طفل الشمع هو زواج الأقارب، وغالبا ما تحدث في الطفل الأول، ومن الممكن أيضا أن تتكرر في المولود الثاني، لكونه مرضا وراثيا، وهناك عدة أطفال أصيبوا بذلك المرض في مصر، ولكن مع اختلاف شدة ونسبة المرض.

وأوضح أن هذا المرض يحدث خللا في أجهزة التنفس، وعملية التمثيل الغذائي، بجانب الجهاز العصبي لدى الطفل، ما يضعف مناعته، ويكون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يصل ذلك المرض مع صاحبه حتى سن 25 عاما.