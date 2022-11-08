«صحة الغربية»: تحرير 1046 محضرا لمخالفة الاشتراطات الصحية في أماكن الغذاء

شنت إدارة الأغذية بمديرية الصحة في الغربية، حملة موسعة للمرور على المنشآت الغذائية بمراكز ومدن المحافظة، في إطار تكثيف الحملات على الأسواق، لضمان وصول غذاء آمن والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بتشديد الرقابة والمتابعة على سوق الغذاء.

مداهمة 757 منشأة غذائية

وأوضح الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه جرى مداهمة 757 منشأة غذائية خلال شهر أكتوبر، وتمكنت الحملة من ضبط وإعدام 37 طنا و952 كيلوجراما، و1518 لترا، أغذية غير صالحة، للتغير في خواصها الطبيعية، وبالمرور والمتابعة تبين وجود خطر داهم.

وأضاف أنه جرى مداهمة 173 منشأة غذائية، وإصدار قرار بالغلق وتحرير 1046 محضر مخالفة حيال مخالفات الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية

وأكد «بلبل» إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات الرقابية، للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفات التي يجرى رصدها، مشددا على العاملين في مجال الأغذية، الالتزام بالاشتراطات الصحية، واستخراج الشهادات الصحية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، وضرورة التزام كل المنشآت الغذائية بتطبيقها.