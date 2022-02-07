محافظ المنوفية يوجه بعلاج طفلين مصابين بضمور في المخ والمرض الشمعي

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الإثنين، بأسرتين يعاني طفليهما من ضمور بالمخ ومرض الطفل الشمعي (الكولوديون بيبي)، وليس لديهما مصدر ثابت للدخل ويعانيان من ظروف صحية واجتماعية صعبة، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر استحقاقا لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، بحضور هناء سرور عضو مجلس النواب.

صرف مساعدات عاجلة

وافق محافظ المنوفية، على صرف مساعدات مالية عاجلة لتلك الأسر تعينهم على تلبية متطلبات حياتهم ونفقات علاج أطفالهم، فضلا عن تسليمهم مساعدات عينية وألحفة فايبر.

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وكلف إدارة العلاقات العامة بنقلهم إلى مستشفى المخ والأعصاب بميت خلف لتقديم الفحوصات الطبية وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لذويهم، فيما أعرب الأهالى عن سعادتهم البالغة لما لمسوه من اهتمام وتقدير من محافظ المنوفية ورعايته للأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة.

وأكد المحافظ حرصه الدائم على التواصل المباشر مع الحالات الإنسانية من أبناء المحافظة، خاصة الحالات المرضية منها لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم.