منسق «حياة كريمة» بأسوان: جار تنفيذ 1228 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة

قال محمد صلاح، منسق حياة كريمة في أسوان، إن هناك عددا كبيرا من المشروعات التي يجري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة في كل القطاعات التي يحتاجها أهالينا في كل قرى المبادرة، وهناك عدد كبير من المشروعات سواء في قطاعات البنية التحتية أو القطاعات الخدمية التي جرى تنفيذها.

مجالات مختلفة للمشروعات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة «إكسترا نيوز»، أن هناك مشروعات تقام في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والاتصالات وغيرها من المشروعات التي تحتاجها القرى المختلفة بمحافظة أسوان، بجانب عدد من المشروعات الخدمية من أبنية تعليمية ووحدات صحية ومجمعات خدمية وزارعية بجانب سكن كريم.

64 مشروعا من سكن كريم بأسوان

وتابع: «كما أن عدد المشروعات وصل إلى 64 مشروعا من مشروعات سكن كريم داخل محافظة أسوان ووصلنا إلى 1228 وحدة جارٍ تنفيذها داخل القرى المختلفة في المرحلة الأولى، فيما كان العمل جاريا داخل 3 من مراكز المحافظة، هي إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بـ31 قرية من القرى الأم تتبعها 101 قرية تابع بـ360 نجعا وكفرا، ومع بدء المرحلة التانية من المبادرة دخل مركز أسوان ومركز دراو لتشمل المباردة 39 قرية بـ116 قرية تابع بـ380 نجعا وكفرا، بما يمثل كل قرى ونجوع المحافظة بكل المشروعات واحتياجات الأهالي».