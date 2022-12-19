انطلاق الأسبوع الرابع من مشروع تعزيز قيم المواطنة بالشرقية ضمن حياة كريمة غدا

ينطلق غدا الثلاثاء، النشاط الثاني من فعاليات الأسبوع الرابع من مشروع تعزيز قيم المواطنة والمشاركة الاجتماعية لدى الأجيال الشابة في محافظات الدلتا، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في ضيافة مجمع الإعلام بالزقازيق في محافظة الشرقية التابع للهيئة العامة للاستعلامات، الذي تقوم على تنفيذه المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للاستعلامات.

تستهدف المحاضرات والدورات التدريبية التي ستنعقد في الفترة ما بين 20 و22 ديسمبر الجاري بمجمع إعلام الزقازيق التابع للهيئة العامة للاستعلامات، توعية نحو 60 شابا وفتاة وكذلك 10 من الموظفين العموم، بقيم المواطنة وقيم حقوق الإنسان ونبذ العنف والكراهية ومخاطر الهجرة غير الشرعية وأيضا التعريف بمفهوم التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ويقوم على التدريب مجموعة من الخبراء المتخصصين من المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وهم: إسلام أبو العنين مدير البرامج بالمنظمة، وأحمد رضا طلبه مدير الوحدة القانونية، وإسلام عبد ربه مسؤول الشكاوى بالمنظمة، والسيد إبراهيم مستشار المنظمة، ومن الهيئة العامة للاستعلامات محمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان ومحمد محمود علي نائب مدير الوحدة.

رفع الوعي لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية

وبالتوازي بدأت اليوم الاثنين فعاليات النشاط الأول لرفع الوعي لفئة طلاب وطالبات المدارس الإعدادية والثانوية بمبادئ وقيم المواطنة والمشاركة والمجتمعية وثقافة التطوع ومكافحة التطرف والتمييز والتنمر، وذلك بمشاركة 50 طالبا من المدارس الثانوية بمدينة الزقازيق.

ختام الفعاليات 22 ديسمبر

وتختتم الفعاليات 22 ديسمبر الجاري بحفل ختام الأنشطة بمشاركة ممثلين عن محافظة الشرقية، وبمحاضرة عامة عن الإعلام وحقوق الإنسان يلقيها علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والدكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي، والمستشار الإعلامي عمرو محسوب النبي وكيل أول وزارة ورئيس قطاع الإعلام الداخلي بهيئة الاستعلامات، وكلمة لممثل محافظ الشرقية، وبمشاركة قيادات المنظمة وإدارات الهيئة العامة للاستعلامات.