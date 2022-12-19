«حياة كريمة»: الانتهاء من 447 مشروعا متنوعا في المرحلة الأولى بالفيوم

قالت منار مصطفى، منسق حياة كريمة بالفيوم: «إننا على وشك الانتهاء من المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الفيوم»، مشيرةً إلى أن قرى ومراكز المرحلة الأولى شهدت تغييرا كبيرا، إذ تم الانتهاء من 447 مشروعا من أصل 1300 مشروع متنوع بين الصرف الصحي ومشروعات تبطين الترع إلى جانب رفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب ونقاط الشرطة وإنشاء وحدات الإسعاف في المناطق الأكثر احتياجًا.

«حياة كريمة» تبذل قصارى جهدها في توفير خدمات متنوعة

وأضافت «مصطفى» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن «حياة كريمة» تبذل قصارى جهدها في توفير كل الخدمات المتنوعة بالقرى سواء الصحة او التعليمية أو الرياضية إلى جانب تمتع المواطن بخدمات البنية التحتية، فلا يحتاج الأهالي إلى التنقل بين المراكز والمدن لتلقي الخدمات التي يحتاجونها.

«حياة كريمة» شملت قريتي يوسف الصديق وإطسا

وتابعت، أن المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة» شملت قريتي يوسف الصديق وإطسا، بينما المرحلة الثانية تشمل مركزي الفيوم وطامية، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى للمركزين ضمت 63 قرية بتوابعها، مشيرة إلى أن مشروعات البينة التحتية أساس الحياة بالنسبة للمواطن.

63 وصلة مياه منزلية

ولفتت منسق حياة كريمة بالفيوم، إلى أن حياة كريمة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات البنية التحتية، إذ أنه تم إنشاء 63 وصلة مياه منزلية تمت بنسبة 100% بالقرى، إلى جانب إقامة وصلات الصرف الصحي لحوالي 17 قرية، فضلًا عن تبطين 6 ترع بالكامل، ومن ثم مشروعات تمهيد الطرق.