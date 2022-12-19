حوار مجتمعي في قرى الدقهلية استعدادا للمرحلة الثانية من «حياة كريمة»

عقدت مبادرة «حياة كريمة» في الدقهلية جلسة حوار مجتمعي بقرية ميت دمسيس بمركز أجا، والتي من المنتظر أن تنطلق فيها أعمال المبادرة بداية من شهر يناير 2023، ضمن مراكز المرحلة الثانية في المحافظة والتي تضم مراكز أجا وميت غمر والسنبلاوين وبلقاس والمنزلة.

حضر جلسة الحوار المجتمعي مسؤولو المبادرة ومنسقوها، وأحمد النادي نائب رئيس مجلس مدينة أجا، وأحمد عبدالعليم منسق حياة كريمة بالمحافظة والسعيد الجمال رئيس الوحدة المحلية بميت دمسيس، ورؤساء الوحدات المحلية وقطاعات الخدمات الحكومية والجمعيات الخيرية والمجتمع المدني ومديري الإدارات بمركز أجا وأهالي قرى الوحدة المحلية بميت دمسيس.

مشاريع «حياة كريمة» في الدقهلية

واستعرض محمود ـبو العزم، منسق «حياة كريمة»، في بيان، إنجازات المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها عام 2019، وعرض بعضا من المشاريع التي جرى تنفيذها على أرض الدقهلية، وكان آخرها المشاريع التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال شهر ديسمبر 2022 في مركز شربين.

وتحدث علي جبريل، مدير مكتب المبادرة بالمحافظة عن المبادرة، وبدأ الحوار المجتمعي وطلب من الحضور من كل قرية اختيار من يمثلها ويتحدث عن المتطلبات التي تحتاجها القرية.

عرض اقتراحات الأهالي في المرحلة الثانية

وعرض الأهالي اقتراحاتهم خلال اللقاء منها انشاء مجمع خدمي متكامل وفي القرية الأم قرية ميت دمسيس، وكذلك ‘نشاء مجمع بيطري متكامل، وكذلك إنشاء مدرسة ثانوي زراعي وكذلك رفع كفاءة مركز طب الأسرة بالإضافة إلى مقترحات أخري تخص القرية

واقترح أهالي قرية ميت اشنا بإنشاء مجمع مدارس، وإحلال وتجديد مركز طب الأسرة، وإنشاء جمعية زراعية ورصف طرق ورفع كفاءة شبكة الكهرباء بالإضافة إلى مقترحات أخري تخص القرية.

اقتراحات أهالي قرية الكرامة

وعرض أهالي قرية الكرامة اقتراحاتهم بإحلال وتجديد مدرسة الكرامة الابتدائية ورفع كفاءة المدرسة الإعدادية، وإنشاء مركز طب أسرة لخدمة القرية، إضافة إلى مقترحات أخرى تخص القرية.