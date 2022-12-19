انقطاع المياه 3 ساعات عن قرية منقباد بأسيوط.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد انقطاع المياه عن قرية منقباد بمركز أسيوط، اليوم الاثنين، لاستكمال إجراءات عمليات تطهير بئر الصرف الصحي الخاص بالمحطة، لمدة 3 ساعات، من 11مساء إلى 2 صباحا.

توفير احتياجات المواطنين

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، العملاء، بضرورة توفير كافة تدابيرهم من المياه اللازمة لقضاء حوائجهم خلال فترة الانقطاع، موضحة أنه يمكن للمواطنين الاتصال على الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو من أي محمول على على 01280733990 للشكاوى أو الاستفسارات أو طلب سيارات المياه.

الدفع بسيارات مياه للمنطقة

وقال المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إنه سيتم إرسال سيارات مياه شرب نقية لسد الاحتياجات طوال فترة الانقطاع.