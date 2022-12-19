وزيرة الثقافة تستجيب لمبادرة «لن يضيع» حفظا للتراث.. والسمري: لدينا تاريخ مهول

كشف الكاتب الصحفي وائل السمري رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «اليوم السابع» كواليس لقائه مع الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والذي تضمن عرض تفاصيل المشروع الثقافي الذي تقدم به إلى الوزارة، الخاص بتدشين المركز الوطني لتراث رموز مصر، وإنشاء «متحف الخالدين»، لعرض المتعلقات الخاصة برواد في مجالات الفن والأدب والفكر والعلم، وذلك في إطار دعم الحملة التي تبناها السمري من خلال «اليوم السابع» تحت عنوان «لن يضيع» للحفاظ على تراث رموز مصر في مختلف المجالات.

السمري: نيفين الكيلاني وعدت بتنفيذ مشروعنا الثقافي

وأضاف «السمري»، في تصريح لـ«الوطن»، أنّه التقى الدكتورة نيفين الكيلاني لعرض مشروع ثقافي ضخم يهدف لحفظ تراث رموز مصر، لتنفيذه من خلال الوزارة، ويتضمن الطرح شقين رئيسين، الأول تدشين المركز الوطني لتراث رموز مصر، موضحا: مهمة المركز تجميع المواد الأرشفية أو الوثائق والصور النادرة أو من المقتنيات التي تصلح لتأريخ حياة الشخصية «الرمز».

أوضح أنه سيكون من أبرز وظائف المركز تسجيل هذه المتعلقات، تسجيلا علميا أكاديمي ويبدأ في حفظها وترميمها إذا لزم الأمر، وأرشفتها ونشرها وإتاحتها بطريقة علمية للباحثين الزوار، ومن ضمن المقترحات أن يكون بالمركز وحدة أفلام وثائقية، معتمدة على الأرشيف، وإدارة تسويق، فضلا عن آلية لاستثمار هذه المتعلقات وإعادة طرحها في المجتمع.

والمقترح الثاني سيكون إنشاء «متحف الخالدين» وسيكون تابع بالمركز المشار إليه، ليعرض كل فترة المقتنيات المتاحة لديه، على أن ينقسم المتحف إلى ثلاثة أقسام؛ الأول قسم العروض «القاعات» الدائمة، لعرض المتعلقات الخاصة برواد في مجالات الفن والأدب والفكر والعلم، والثاني قسم العروض الموسمية المتعلقة بمناسبة، للشخصية أو المؤسسة المختارة التي يتم الاحتفال بها، والثالث هو قسم العروض المتغيرة.

وأكد أنّ المشروع سيكون نقطة جذب للثروات المصرية المهددة بالضيع، مشيرا إلى أنّ مصر تمتلك تاريخ مهول في مختلف مؤسساتها الرسمية والأهلية، مضيفا هذه المقتنيات مهددة بالفناء، بهدف تعظيم ثرواتنا الوطنية، على أن تقوم عليه مؤسسة واحدة، يعمل بها كوادر متخصصة.

وعن موقف وزارة الثقافة من الفكرة، قال السمري: «التقيت بالدكتورة نيفين أكثر من مرة لمناقشة تنفيذ التصور وآلية التفيذ، مؤكدا أن الوزيرة متحمسة جدا للمشروع وطلبت عرضها بشكل موسع، وكانت متفهة جدا، وآمنت بها إيمانا مطلقا، ووعدتني إنها ستقوم ببذل كل في وسعها لتنفيذ المشروع الضخم، الذي أتصور أن يكون على غرار متحف الحضارة».

وأضاف الضمانات متعددة، وعي الشعب المصري الذي يقدس تاريخه ورموزه، وأنا واثق من قدرة الدولة المصرية والجمهورية الجديدة ، إنّها إذا آمنت بأي مشروي ووعدت بتنفيذه سيتم ذلك، إيمانا من الدولة بقيمة مكونها الحضاري مشيرا إلى أنه سيلتقي مع وزيرة الثقافة قريبا في إطار الإعداد للمشروع.