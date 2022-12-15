قصور الثقافة تنظم مؤتمر اليوم الواحد لذوي الاحتياجات بمدينة السادات

في إطار حرص الدولة على تمكين ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بفرع ثقافة المنوفية برئاسة أحمد فوزي، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا، مؤتمر اليوم الواحد لذوي الاحتياجات الخاصة تحت عنوان «ذوو الاحتياجات الخاصة والجمهورية الجديدة»، ترأسته الدكتورة إيمان حشاد، على مسرح وسينما مدينة السادات.

ذوو الاحتياجات الخاصة والجمهورية الجديدة

بدأت الجلسة الافتتاحية بالسلام الجمهوري، وأعقبه كلمة ترحيبية لمدير الإدارة الثقافية هالة الشامي والتي رحبت بالحضور شاكرة تلبية الدعوة معربة عن سعادتها بإقامة المؤتمر بمدينة السادات حيث أنها المرة الأولى التي تستضيف فيها المدينة مثل هذا الحدث.

وألقى رئيس مجلس أمناء مدينة السادات أحمد مرجان، كلمة تلتها كلمة مدير إدارة الخطط والبرامج للتمكين الثقافي بالهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور وليد نادى ثم كلمة مدير عام الفرع، والتي أكد فيها أن الدولة تولي اهتماما بالغا بذوي الاحتياجات الخاصة هادفة إلى الاستفادة من طاقتهم الهائلة وتحويلهم الي طاقة منتجة داخل المجتمع تؤدي دورها في التنمية من خلال من تقوم به من قوانين وبرامج وفعاليات تستهدف ذوي الاحتياجات الخاصة.

ذوو الاحتياجات الخاصة يحظون باهتمام الحكومة

أعقب ذلك كلمة رئيس المؤتمر الدكتور إيمان حشاد والتي أكدت أن ذوي الاحتياجات الخاصة من الفئات التي تحظى باهتمام كافة الجهات الحكومية مؤسسات المجتمع المدني وأنها تسعي مع كافة الجهات ذات الصلة إلى تقديم كل الدعم من أجل الارتقاء بهذه الفئات.

وتناولت الجلسة البحثية الأولى مناقشة الورقة البحثية الأولى بعنوان «الذكاء الاصطناعي وإسهاماته في تأهيل الأطفال من ذوي التوحد» للباحثة عزة محمد طه، وكانت الورقة البحثية الثانية تحت عنوان «الدمج ضمن برامج رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة»، للباحثة فاطمة عبد اللطيف.

واختتمت فقرات المؤتمر بتكريمات عدد من الرموز والشخصيات من ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم، أعقبه فقرة فنية غنائية بلغة الإشارة لمجموعة من الطلاب من الصم والبكم «أغنية اسلمى يامصر»، وكان على هامش المؤتمر معرض الفنانة المتميزة مريم مصطفى هلال وعرض لمنتجات لورش متعددة خاصة بمدرسة التربية الفكرية بالسادات ومدرسة الأمل للصم والبكم وضعاف السمع بالسادات.