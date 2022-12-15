الثقافة تبدأ الاحتفال باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر يناير المقبل.. يستمر لمدة عام

ترأست الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اجتماع اللجنة العليا لاحتفالية وزارة الثقافة باليوبيل الذهبي لانتصار أكتوبر وهي الاحتفالية التي تستمر لمدة عام، بدءً من يناير المقبل، وذلك لبحث الترتيبات والاستعدادات التي تتخذها الوزارة احتفاءً بهذا النصر العظيم.

حيث وجهت وزيرة الثقافة، بتضافر جهود قطاعات الوزارة داخليًا، وخارجيًا مع الجامعات والمدارس وغيرها، وحشد سائر الإمكانيات لإقامة الأنشطة والاحتفاليات المتنوعة بكافة أنحاء الجمهورية.

الوزيرة: الاحتفال عرفان بنصر سيظل لحظة فارقة في تاريخ مصر الحديث

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن حرص الوزارة على الاحتفاء بهذه المناسبة التاريخية، يأتي عرفانًا بنصر سيظل لحظة فارقة في تاريخ مصر الحديث، تجلت فيه قدرات المصريين، وإصرار جيشنا العظيم على استرداد الأرض الغالية.

- نيفين الكيلاني: عام من الاحتفالات بنصر أكتوبر بدءًا من يناير عرفانا بحدث سيظل لحظة فارقة في تاريخ مصر

وأضافت أن هذه المناسبة تُعد نموذجاً ملهماً للشباب، وحافزًا لمشاركته في بناء الجمهورية الجديدة.

وانتهت اللجنة من وضع التصور العام لبرنامج الأنشطة والفعاليات الخاصة بالاحتفالية، التي تتنوع بين الحفلات الفنية والمؤتمرات والندوات البحثية، والموائد المستديرة، والمسابقات، إلى جانب الإصدارات التي تتناول التأريخ لهذا الحدث العظيم.

ندوة «حرب الاستنزاف.. وكيف مهد لنصر أكتوبر» بداية الاحتفالية

وقررت اللجنة أن يبدأ المجلس الأعلى للثقافة أنشطة هذه الاحتفالية، بعقد ندوة في يناير المُقبل بعنوان «حرب الاستنزاف.. وكيف مهد لنصر أكتوبر»، كما تضم الاحتفالية تنظيم العديد من الأنشطة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، و الذي سيشهد أيضا إصدار كتاب وثائقي عن حرب أكتوبر، بالتعاون بين دار الكتب والوثائق القومية وهيئة الكتاب، لتتوالى بعدها الفعاليات بكافة أرجاء الجمهورية.

وتضم اللجنة القائمة على احتفالية اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور احمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الكاتب الصحفي، طارق الطاهر.