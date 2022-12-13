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قصور الثقافة تحتفي بالأدب الشعبي في مرسى مطروح

كتب:

إلهام زيدان
09:45 م | الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
قصور الثقافة

قصور الثقافة

تقيم الإدارة العامة للثقافة العامة، ندوة بعنوان «الأدب الشعبي والأدب الفردي ودورهما في مواجهة التطرف» بقصر ثقافة مرسى مطروح، في السادسة مساء 25 ديسمبر الجاري، وذلك تحت رعاية الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة. 

ويشارك في الندوة، نخبة من النقاد والباحثين، وهم: قدورة العجني، مختار عوض، محمود سعيد، ويدير اللقاء الباحث حمد شعيب.

جدير بالذكر أن برنامج «ملتقى التنوير»، أطلقته الإدارة المركزية للشؤون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، وتنفذه الإدارة العامة للثقافة العامة بالهيئة بإدارة الشاعر عبده الزراع، والبرنامج ينفذ من يناير الماضي، ويستمر ليغطي جميع بيوت وقصر الثقافة في الفترة المقبلة.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.