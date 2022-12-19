حائزان على جائزة نوبل في المؤتمر الدولي الثاني للنانو تكنولوجي في مصر

بمشاركة عالمين حائزين على جائزة نوبل في الكيمياء و13 محاضرا أجنبيا من دول أمريكا، فرنسا، الصين، روسيا، كندا، انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للنانو تكنولوجي في القاهرة والذي تشارك في تنظيمه جامعة المنصورة، وجامعة عين شمس، ومنظمة اتصال، ويناقش المؤتمر على مدار 3 أيام، 72 بحثا علميا، و17 محاضرا منهم 4 من مصر و13 أجنبيا من كما يحاضر بالمؤتمر اثنان من العلماء الحاصلين على جوائز نوبل، ويشارك بالمؤتمر باحثون من 25 جامعة أجنبية، 33 جامعة مصرية ومراكز بحثية.

حضر المؤتمر كل من الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، الدكتور دومينك أدولف نائب رئيس الجامعة الفرنسية، الدكتور طارق بروفينا نائب رئيس جامعة ايفل بفرنسا، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، الدكتور محمد شديد المدير التنفيذي لجمعية اتصال، الدكتور محمد نبيل صبري مدير مركز النانو تكنولوجي بجامعة عين شمس ورئيس المؤتمر، الدكتور محمد رجب مدير مركز النانو تكنولوجي بجامعة المنصورة مقرر المؤتمر.

خاطر: جامعة المنصورة السبق في عرض مقترح إنشاء الشبكة القومية للنانو تكنولوجي

وقال الدكتور شريف خاطر، في بيان صحفي، إن جامعة المنصورة قامت بوضع خطتها الاستراتيجية من أجل تطوير منظومة البحث العلمي والأنشطة العلمية وكذلك تحقيق الشراكة المجتمعية والتنمية المستدامة، حيث قامت جامعة المنصورة بإنشاء مركز النانو تكنولوجي من خلال مشروع بحثي مشترك من خلال صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية منذ عام 2015.

وأضاف أن لجامعة المنصورة السبق في عرض مقترح إنشاء الشبكة القومية للنانو تكنولوجي فى مصر حيث وافقت أكاديمية البحث العلمي على تمويل مشروع الشبكة القومية للنانو تكنولوجي، الذي يضم المراكز البحثية العاملة في مجال الميكرو النانو تكنولوجي. وتسعى الشبكة لضم جميع الهيئات العاملة في مجال الميكرو تكنولوجي والنانو تكنولوجي في مصر لتحقيق تكامل بينها، وللمشاركة في الموارد المادية والبشرية لتعظيم الاستفادة منها، وتحقيق تقدم بحثي في هذا المجال.

نخبة من خبراء النانوتكنولوجي في مصر والعالم

وأشار إلى أن ن تنظيم المؤتمر هذا العام فى إطار التعاون بين جامعة المنصورة وجامعة عين شمس والذي يشارك فيه نخبة من خبراء النانوتكنولوجي في مصر والعالم، حيث بدأت جامعة عين شمس في دخول عالم النانو بإنشاء برنامج المواد وعلوم النانو بكلية العلوم ويعد واحد من أهم البرامج المميزة الموجودة في جامعات مصر.

وأكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس على أهمية البحث العلمي في مجال النانوتكنولوجي وتطبيقاته المتعددة في مجالات الطب والزراعة والطاقة والمياه، كما أكد ان جامعة عين شمس بصدد افتتاح مركز أبحاث النانو تكنولوجي بالجامعة وذلك لدعم الأبحاث التطبيقية في مجال النانوتكنولوجي كجزء من رؤية الدولة، كما أكد على أهمية التعاون والتكامل بين الجامعات المصرية في ذلك المجال وذلك لزيادة الإنتاج العلمي.

وشدد على أهمية التعاون والتكامل بين جامعة عين شمس والجامعات المصرية ومنها جامعة المنصورة وجامعة كفر الشيخ في ذلك المجال وذلك لزيادة الإنتاج العلمي كما وكيفا مما يعود على بلادنا والعالم بالرخاء والنماء.

صبري: المؤتمر يناقش تطبيقات النانوتكنولوجي في أربعة محاور أساسية

وقال الدكتور محمد نبيل صبري، رئيس المؤتمر ومنسق الشبكة المصرية القومية للنانو تكنولوجي، إن الأبحاث التي سيتم عرضها في المؤتمر تتناول تطبيقات النانوتكنولوجي في أربعة محاور أساسية هي الطب، والطاقة، والصناعة ومنظومة الغذاء والمياه والبيئة، مشددًا على أهمية التعاون وتكوين فرق بحثية في الأبحاث الخاصة بتكنولوجيا النانو لما تتطلبه من تنوع في التخصصات المختلفة للعمل بها وتنفيذ النظريات ووضعها محل التطبيق.

وتطرق إلى التطبيقات العديدة التي سيتم عرضها في المؤتمر، شملت الاكتشاف المبكر للسرطان وعلاجه بالإضافة للإقلال من فرص الإصابة به من الأساس، كما تم عرض أبحاث مفيدة في مجال الطاقة الشمسية حيث أنه من المعروف أن تكنولوجيا النانو قد تمكنت من تحقيق خفض كبير في تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وأشار إلى تطبيقات أخرى عديدة لتكنولوجيا النانو يتناولها المؤتمر منها معالجة وتنقية المياه ومنها إنتاج مواد نانومترية بمواصفات خاصة فائقة الجودة للاستخدام في صناعات البناء أو الصناعات النسيجية.