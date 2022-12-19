حسام داغر يدعم محمد شاهين بعد تعرضة لأزمة صحية.. بعد الشر يا أبو قلب أبيض

دعم الفنان حسام داغر، الفنان محمد شاهين، وذلك عقب تعرض الأخير لأزمة صحية خلال تواجده في السعودية، حيث دعا له بالشفاء، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

ونشر حسام داغر، مجموعة صور تجمعه بمحمد شاهين وعلق عليها قائلا: أزمة قلبيه.. ياه.. ببساطة كده.. أزمة قلبية اتعرض ليها في السعوديه صديق عمري وأخويا محمد شاهين بعد انتهاء مسرحيته هناك.. عشرة العمر اللي بقالنا أكتر من 23 سنة هو أقدم صاحب ليا وأقربهم لقلبي يا ريتني جمبك هناك.. بس الحمدلله الرجالة هناك والدكتور أشرف زكي قاموا بالواجب».

وأضاف داغر قائلا: «سلامة قلبك يا حبيبي من التعب ومتخافش من الدعامات اللي ركبوها كل ده علشان تبقى أحسن وترجعلنا بألف سلامة بعد ما يطمنوا عليك بعد الشر عنك يا اأبو قلب أبيض زي الفل.. يا حبيب الكل.. يا حبييي يا شاهين».

أزمة محمد شاهين الصحية

وتعرض الفنان محمد شاهين، لأزمة قلبية مفاجئة وتم نقله إلى أحد المستشفيات بمدينة الرياض السعودية، حيث كان يتواجد هناك لعرض مسرحية «فرصة سعيدة»، وتم تركيب دعامتين له في القلب.