قال المطرب محمد شاهين، نجم ستار أكاديمي 2015، إن أغنية «يا ليلة العيد» هي الأكثر تداولا واستماعا بين الناس في هذه الأيام، وقدمها إهداء لمشاهدي برنامح مساء dmc.

وعن أغنيته الجديدة، قال شاهين: «سمعت لحن جميل وعرضته على الشاعرة سلمى رشيد، اللى كتبت لي قبل كده، وقولنا نجرب كلام شعبي على اللحن الجديد، والأغنية حققت نجاح وعجبت الجمهور وبحاول التنوع»، مضيفا: «اتعرض عليا إني أعمل مسرحية لكن محصلش نصيب وحاليا مركز في الأغاني ولو اتعرض عليا حاجة مناسبة مش هقول لا».

شاهين: أنا ميال للون الشعبي في الأغاني

وتابع المطرب محمد شاهين، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC» مع الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة، «أنا ميال للون الشعبي في الأغاني، ولكن مش بغني في الإطار الشعبي فقط، وبسمع عبد الباسط حمودة وطارق الشيخ وعبده الإسكندراني وعدوية وحكيم» وقدم أغنيته الجديدة «الدروس المستفادة».

محمد شاهين: «كنت بغني في أفراح شعبية قبل ستار أكاديمي»

وأشار شاهين إلى أنه اكتسب المزيد من الخبرات في التعامل مع من حوله «حياتي اختلفت الفترة الأخيرة في الشغل بشكل عام»، «كنت بغني في أفراح شعبية في الشارع قبل ستار أكاديمي، وفي ناس بتتلخبط بيني وبين محمد شاهين الممثل، والناس بتتلغبط بينا».