عاجل.. إصابة محمد شاهين بأزمة قلبية مفاجئة.. والفنان لـ«الوطن»: ركبت دعامتين

تعرض الفنان محمد شاهين، لوعكة صحية مفاجئة، استدعت نقله إلى إحدى المستشفيات بمدينة الرياض السعودية، حيث كان يتواجد هناك لعرض مسرحية «فرصة سعيدة» .

محمد شاهين يكشف تفاصيل حالته الصحية

وتواصل «الوطن»، مع محمد شاهين، الذي أعلن عن إصابته بأزمة قلبية مفاجئة استدعت تركيبه لدعامتين في عملية جراحية، مضيفاً أنه سيغادر المستشفي، اليوم الأثنين، وسيقضي يومين راحة هناك قبل أن يعود إلى مصر بعدها، حيث طالب محبيه بالدعاء له بتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.

أحداث مسرحية «فرصة سعيدة»

وتدور أحداث مسرحية «فرصة سعيدة»، الذي كان يشارك به محمد شاهين، حول حسن الشناوي عن وجه جديد يقدمه للجمهور وعالم السينما ليجد مراده في أحد الموالد عندما يصادف الراقصة سمرا ويقنعها بأن تهرب معه ليصنع منها نجمة سينما ولكن تذهب الأحداث في منحى آخر عندما يقع حسن في حب سمرا ويقرر الزواج بها تاركا خلفه ماضيها إيمانا منه بأن الحب يصنع المعجزات.

أبطال مسرحية «فرصة سعيدة»

ويشارك في بطولة مسرحية «فرصة سعيدة»، غادة عادل وشريف سلامة ومحمد شاهين ومحمد عبد الرحمن ومحمد رضوان وكريم مغاوري ومنير مكرم ومعتزة عبد الصبور، ومن تأليف وليد الهندي، ومن إخراج أشرف زكي.