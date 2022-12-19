وزير الاتصالات لقناة الحياة: «شارك تانك» هدفه جذب رواد الأعمال الناجحين

استعرض برنامج «الحياة اليوم» والمذاع على فضائية «الحياة» إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إطلاق برنامج الواقع الجديد «شارك تانك» أقوى برنامج عالمي لاكتشاف المخترعين والمبدعون والمبتكرون ورواد الأعمال الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة في جميع المجالات.

برنامج «شارك تانك» معروف في دول كثيرة

وقال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال تقرير برنامج «الحياة اليوم»، إنّ برنامج «شارك تانك» معروف في دول كثيرة في العالم والهدف منه اجتذاب رواد الأعمال الناجحين في جميع المجالات، وعقد محافل تشبيك لهم مع المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في شركاتهم لتنميتها ودعمها في بداية مسيرتها.

الكوارد الشبابية

ومن جانبه، قال أحمد لوكسر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة IMP، إن الأيام الماضية من تصوير البرنامج شهدت عدد كبير من الكوارد الشبابية وأصحاب الأفكار التكنولوجية والصناعية والزراعية.

توفير حلول ودعم للمشروعات الناشئة

بينما أوضح عمرو منسي، الرئيس التنفيذي لشركة IEVENTS، أن البرنامج سيكون ملهما لقطاع كبير من الشعب المصري وينشر حالة من الأمل في توفير حلول ودعم للمشروعات الناشئة.