«الاتصالات»: حصدنا جائزة أسرع إنترنت ثابت على مستوى أفريقيا في 2022

حققت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا كبيرا من الإنجازات خلال العام 2022، حيث حصلت مصر على جائزة أسرع إنترنت ثابت على مستوى القارة الأفريقية من شركة أوكلا العالمية «Ookla»، إذ تصدرت مصر الترتيب في الربعين الأول والثاني من العام الجاري، تتويجا للجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير البنية التحتية للإنترنت مما ساهم في ارتفاع ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت إلى 46 ميجابت/ ثانية مقارنة بمتوسط سرعة 6.5 ميجابت/ثانية في 2019، والتي كانت تشغل فيه مصر المركز 40 على مستوى القارة.

توصيل كابلات ألياف ضوئية إلى أكثر من 300 قرية

وتقوم الوزارة بربط أكثر من 20 ألف مبنى حكومي بشبكة ألياف ضوئية في إطار تنفيذ مشروع لربط كافة المباني الحكومية على مستوى الجمهورية، وعددها نحو 33 ألف مبنى بهذه الشبكة، لتتبادل البيانات فيما بينها، حيث سيتم الانتهاء من ربط باقي المباني الحكومية خلال العام المقبل، إضافة إلى تنفيذ مشروع لمد كابلات الألياف الضوئية في قرى «حياة كريمة» لتوفير خدمات الإنترنت لأكثر من 58 مليون مواطن فى أكثر من 4500 قرية على مستوى الجمهورية، حيث تم حتى الآن توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى أكثر من 300 قرية.

توقيع 29 اتفاقية مع شركات عالمية في مجال التعهيد

ووفقا لما أعلنته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإنه تم توقيع 29 اتفاقية مع شركات عالمية فى مجال التعهيد بهدف فتح مقرات لها فى مصر، أو زيادة حجم استثماراتها من خلال توسيع نطاق أعمال مراكزها فى السوق المصرية، والتي المنتظر أن تضيف ما يقرب من 1 مليار دولار أمريكي عائدات صادرات سنوية إلى إجمالي الصادرات الرقمية فى مصر بحلول عام 2025، وتوفر نحو 34 ألف فرصة عمل جديدة للشباب المصري لخدمة مختلف الأسواق العالمية، من خلال 35 مركزا لتصدير الخدمات.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الشركات تنتمي إلى 11 دولة من كبرى الدول المتقدمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منها أكبر شركة في إستونيا التي تعد الدولة الأولى عالميا في هذا المجال.

استضافة الشركات المصنعة للإلكترونيات في مصر

وأضافت الوزارة، أنه منذ عام 2022 تم إعداد برنامج لاستضافة الشركات المصنعة للإلكترونيات فى مصر، ومنها شركات «نوكيا» و«فيفو» التي بدأت التصنيع من مصر، كما يتم حاليا التباحث مع شركات «أوبو» و«شاومي» لافتتاح مصانع لها فى مصر، كذلك يتم عقد مباحثات مع شركة سامسونج لتوسيع مصنعها في بني سويف، مشيرا إلى الاتفاق مع هذه الشركات على أن تكون نسبة المكون المحلي في صناعة الإلكترونيات لا يقل عن 40%.

تطوير مكاتب البريد في كل ربوع مصر

وفيما يتعلق بخطة الوزارة لتطوير البريد المصري، يتم العمل على ميكنة وتطوير مكاتب البريد في كل ربوع مصر، حيث تم الانتهاء من تطوير أكثر من 3500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، إلى جانب زيادة أعداد المكاتب المتنقلة، وتطوير الخدمات البريدية المقدمة للمواطنين، أنه يتم العمل حاليا على إنشاء عدد من مكاتب البريد فى القرية الذكية ومول العرب التى تجذب عدد من المواطنين ذوى الدخل المرتفع.

إطلاق مبادرة مراكز إبداع مصر الرقمية

وأشارت الوزارة إلى إطلاق مبادرة مراكز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا» لنشر مراكز الابداع التكنولوجي في جميع المحافظات، حيث تتحالف الوزارة مع القطاع الخاص كمشغلي للمراكز من أجل تهيئة بيئة الإبداع واكتشاف المبدعين ودعم رواد الأعمال وتنمية المهارات الرقمية؛ حيث تم افتتاح 8 مراكز إبداع مصر الرقمية في إطار خطة تستهدف نشر المراكز في كل المحافظات، للوصول إلى 30 مركزا، وذلك باستثمارات إجمالية تصل إلى 5 مليارات جنيه.

وتستهدف وزارة الاتصالات من نشر مراكز إبداع مصر الرقمية في ربوع الدولة؛ سد فجوة المهارات الرقمية وتحقيق العدالة فى التنمية والمساواة بين الجنسين في الحصول على فرص التعلم والعمل وريادة الأعمال في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأكدت الوزارة حرصها على جذب كيانات عالمية مثل «بلج أند بلاي» و«500 جلوبال» ككيانات قامت ببناء وتشغيل أنظمة إيكولوجية مؤثرة عبر محاور مختلفة فى دول مماثلة فى جميع أنحاء العالم، ويمكنها جذب شبكة واسعة من الخبراء والمستثمرين والشركات لتطوير النظام الإيكولوجى المصرى لريادة الأعمال.

147 صفقة استثمارية في الشركات الناشئة

وأكدت الوزارة، أن استراتيجية الوزارة أثمرت عن تحقيق منظومة الإبداع وريادة الأعمال بمصر نموا ملحوظا ونجاحات كبيرة وتواجد ريادي على الساحة الشرق أوسطية والعربية والأفريقية؛ مشيرا إلى أن مصر حصلت في 2021 على المركز الأول في أفريقيا والمركز الثاني في الشرق الأوسط في عدد الصفقات الاستثمارية في الشركات الناشئة، بقيمة 147 صفقة، وعلى المركز الثالث في أفريقيا، وكذلك في الشرق الأوسط بإجمالي استثمارات بقيمة 491 مليون دولار.

القاهرة ضمن أفضل 15 بيئة للشركات الناشئة على مستوى العالم

وبحسب التقرير العالمى لبيئة الشركات الناشئة من شركة ستارت أب جينوم لعام 2022، فإن مدينة القاهرة تاتي ضمن أفضل 15 بيئة للشركات الناشئة على مستوى العالم، وفى المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث وفرة المهارات بأجور تنافسية.

كما جاءت القاهرة ضمن العشر الأوائل في قائمة أفضل 100 بيئة ناشئة على مستوى العالم فيما يخص التمويل، وذلك بعد تقييم 275 بيئة للشركات الناشئة من 100 دولة حول العالم.