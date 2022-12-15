وزير الاتصالات: نتعاون مع المجتمع الدولي في تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تولى اهتماما كبيرا بالتعاون مع المجتمع الدولي في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي، حيث تتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للاقتصاد الرقمي واليونسكو إلى جانب التعاون على المستويين العربي والأفريقي من خلال رئاسة فريق عمل المجموعة العربية والمجموعة الأفريقية للذكاء الاصطناعي لنقل التجربة المصرية والخروج برؤى إقليمية حول سياسات الذكاء الاصطناعي، موضحا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تضع نصب أعينها الأولويات الوطنية في تنفيذ مشروعات الذكاء الاصطناعي.

الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور عمرو طلعت في جلسة نقاش وزارية حول مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لـالذكاء الاصطناعى وتأثيره على مشهد السياسة الدولية. ضمن فعاليات الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للاقتصاد الرقمي OECD في جزيرة كناريا الكبرى الإسبانية تحت عنوان «دفع التعافي والنمو الاقتصادي طويل الأمد من خلال بناء مستقبل رقمي يتسم بالأمان والاستدامة والشمول»، بمشاركة وزراء ومسئولين حكوميين من 20 دولة حول العالم.

وزير الاتصالات يستعرض التجربة المصرية في مجال الذكاء الاصطناعي

كما استعرض الدكتور «طلعت» في كلمته خلال الجلسة، الجهود المبذولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي الذي ترأسه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى أن الجهود الوطنية للخروج بالاستراتيجية كانت شاملة لكافة الاطراف المعنية بما في ذلك المجتمع المدني والجهات الحكومية.

أبرز المشروعات التي ينفذها مركز الابتكار التطبيقي

وأوضح وزير الاتصالات أبرز المشروعات التي ينفذها مركز الابتكار التطبيقي لتطبيق التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المجتمع المصري في عدد من المجالات الحيوية مثل: الرعاية الصحية، والزراعة، بالإضافة الى معالجة اللغات الطبيعية للغة العربية العامية المصرية، وتنفيذ مشروعات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار في التخطيط الحضري، وإدارة المياه الجوفية، والاقتصاد الكلى، وغيرها من المشروعات، مؤكدا أهمية بناء القدرات الرقمية لإعداد أجيال من المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن مصر انضمت إلى التوصية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن مبادئ الذكاء الاصطناعي كما ساهمت بترجمة نسخة من التوصية إلى اللغة العربية لإضفاء البعد الإقليمي لها، موضحا أنه يتم حاليا التعاون مع فرق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المرحلة الثانية من تطوير استراتيجية الذكاء الاصطناعي من خلال البرنامج القطري للمنظمة في مصر، مؤكدا على أهمية إقامة شراكات تكنولوجية وعلمية مع أعضاء المنظمة في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قدمت مشروعين ضمن البرنامج القطري للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للاقتصاد الرقمي، من بينها مشروع يتعلق بالذكاء الاصطناعي.