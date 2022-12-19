نائب وزير الاتصالات: البوابة الإلكترونية لخدمات التحول الرقمي تقدم 168 خدمة

قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، إن عدد الخدمات في البوابة الإلكترونية لخدمات التحول الرقمي وصل إلى 168 خدمة مختلفة، وفي عام 2020/2021 كان التحصيلات الإلكترونية 43 مليون جنيه وفي هذا العام تجاوز الـ90 مليون جنيه بما يؤكد ثقة المواطن في خدمات البوابة.

البوابة أضافت 22 خدمة جديدة للمزارعين

وأوضح «العطار» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أن البوابة أضافت 22 خدمة جديدة للمزارعين، ووصل عدد المسجلين الجدد على المنصة 2.5 مليون مواطن، بمقدار 20% زيادة في استيعاب المواطنين عن العام الماضي، مشيرا إلى أن المنصة تستهدف الوصول لأكبر عدد ممكن للتعامل الرقمي.

استقرار البوابة الإلكترونية

وأشار المهندس خالد العطار إلى أن استقرار البوابة الإلكترونية والحفاظ على نظامها من أهم الإنجازات خاصة وأن نظامها لم يتوقف ليوم، لافتا إلى أن70% من خدمات التموين تتم من خلال البوابة والتوثيق وصل إلى 10% والسجل التجاري 8%.

وأكد نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي أن خدمات الوزارة تتم في جميع المحافظات للتحول الرقمي وبدأ التعاون في ملف الخدمات الصحية.