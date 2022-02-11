استشاري أمراض قلب: الإقلاع عن التدخين يحمي القلب والأوردة ويقي الرئة

قال الدكتور باسم ظريف، استشاري أمراض القلب، بمعهد القلب القومي، إنّ التدخين هو المسبب الرئيسي لأمراض الجسم المختلفة التي تحدث حيث يعتبر التدخين «الطامة الكبرى»، التي تؤثر سلبا على كافة أجهزة وأعضاء الجسم مثل «الرئة، والشرايين، والدورة الدموية»، ويعتبر التدخين المفرط خطرا على القلب لأنه يسبب العديد من المضاعفات السلبية التي قد تؤدي للوفاة.

الشباب أكثر الفئات تدخينا

وأضاف «ظريف»، على موقع وزارة الصحة والسكان، أنّ التدخين منتشر في مصر وخاصة لدى الفئات العمرية الصغيرة التي تمثل نسبة عالية مقارنة مع الفئات العمرية الأخرى، بالإضافة إلى وجود نسبة كبيرة من الفتيات والسيدات المدخنات، والتدخين يسبب مضاعفات سلبية في غاية الخطورة على الجنسين وليس فقط الشباب، فكل مدخن معرض للإصابة بأكثر من مرض مختلف.

الأمراض التي تنتج عن التدخين

وتابع استشاري أمراض القلب، بمعهد القلب القومي، أنّ التدخين من أحد العوامل الرئيسية التي تسبب الإصابة بالأورام السرطانية الخبيثة التي تحدث للعديد من المدخنين والذين يدخنون بشراهة كبيرة، بالإضافة إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وإصابة الرئة، وحدوث العديد من المشاكل القلبية، مثل الجلطات القلبية والذبحات الصدرية المختلفة التي تنتج عن التدخين.

وأوضح أنه السبب الرئيسي لحدوث الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وعند الإقلاع عن التدخين يؤدي إلى عودة ضغط الدم لمعدله الطبيعي، مشددا على أن الإقلاع عن التدخين هو الحل الوحيد لحماية القلب والشرايين والدورة الدموية من مخاطر عديدة.

السجائر الإلكترونية ليس بديلا آمنا للسجائر العادية

ونوه استشاري أمراض القلب، بمعهد القلب القومي، إلى أن السجائر الإلكترونية ليس بديلا آمنا للسجائر العادية، لافتا إلى أن الدراسات المختلفة حول مأمونية السجائر الإلكترونية قلت وهناك العديد من المخاطر الناتجة عن السجائر الإلكترونية والتي تتمثل في إصابة الجهاز الهضمي، إصابة الجهاز التنفسي، إلى جانب الإصابة بالأمراض القلبية.