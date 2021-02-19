افتتاح فعاليات محاضرة عن «أمراض الرئة والجهاز التنفسي» بجامعة عين شمس

افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، صباح اليوم، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، فعاليات الندوة العلمية التي تعقدها كلية الطب ومستشفيات جامعة عين شمس بالتعاون مع الوكالة المصرية للتعاون من أجل التنمية (EAPD) - وزارة الخارجية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، حول استخدام منظار الجهاز التنفسي لتشخيص أمراض الرئة والجهاز التنفسي المتوسطة.

شارك في الافتتاح كل من؛ الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتورة سامية عبده نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ومدير مكافحة العدوى، نائب الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر السيد أوساكي اكيهيرو، وعدد من أطباء الصدر والجهاز التنفسي بقسم الصدر بكلية الطب جامعة عين شمس.

وأكد رئيس الجامعة، حرص مستشفيات جامعة عين شمس على مواكبة أحدث التطورات العلمية والبحثية والتشخيصية في مجال أمراض الصدر والجهاز التنفسي، خاصة في ظل ظروف الجائحة العالمية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع مؤسسة الجايكا اليابانية.

ولفت إلى أن ما قدمته المؤسسة من دعم وتمويل خلال شهر نوفمبر الماضي لتطوير وحدة رعاية الصدر بمستشفى الدمرداش والتي أصبحت تضم وحدة مناظير للشعب الهوائية ووحدة للرعاية المركزة ووحدة التعليم الطبي المستمر، ومعمل محاكاة لتدريب الأطباء على مناظير الصدر بمختلف أنواعها وتدريبهم على فنيات الرعاية المركزة بأحدث الأساليب التعليمية والتدريبية.

وقال رئيس الجامعة، إننا نأمل أن يكون هذا «الويبينار» بداية لاستخدام تكنيكات طبية جديدة في التعامل مع الجائحة.

وثمن الدكتور أيمن صالح، التعاون بين جامعة عين شمس، ومؤسسة الجايكا، وجامعة هيروشيما اليابانية، في العديد من المجالات، خاصة المجال الطبي.

وأشاد الدكتور أشرف عمر، بجهود الأطقم الطبية بمستشفيات جامعة عين شمس في مواجهة جائحة وباء كورونا العالمي، آملًا أن يسفر هذا اللقاء العلمي عن فتح آفاق جديدة للتعاون مع شركاءنا بمختلف الدول.

وأدارت الدكتورة سامية عبده، اللقاء العلمي، موجهة الشكر لكافة المشاركين، مؤكدة أهمية مثل هذه اللقاءات العلمية في نقل وتبادل الخبرات بما يثري المعرفة العلمية.

وناقشت الندوة، عددًا من الموضوعات المتعلقة بأمراض الرئة والجهاز التنفسي مع التركيز على طرق مكافحة أمراض المناطق الاستوائية المهملة (NTDS)، وأهمية استخدام المناظير لتشخيص عدد من الأمراض الطفيلية غير العادية، خاصة في المرضى الذين يعانون من نقص المناعة، وكذلك التأكيد على أهمية تطبيق ممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها.

وتحدث الدكتور أشرف المراغي الأستاذ بقسم الصدر، عن دور مناظير القصبات الهوائية في تشخيص وعلاج التهابات الصدر.

وأوضحت الدكتور نهاد عثمان الأستاذ بقسم الصدر، أن دور مناظير القصبات الهوائية في تشخيص «كوفيد-19».

كما عرضت الدكتورة هالة الوكيل الأستاذ بقسم الطفيليات ما الذي يمكن أن تسهم به استخدامات مناظير القصبة الهوائية في تشخيص الأمراض الصدرية بالمناطق الحارة «NTDS».