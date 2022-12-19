«الاتصالات» لـ قناة الحياة: نعمل حاليا على تغطية المستشفيات بمنظومة التحول الرقمي

قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، إن المنصة الإلكترونية للتحول الرقمي تعمل في دعم المنظومة التعليمية ويجري حاليا تغطية المستشفيات، بالإضافة لعملها في خدمات وزارة العدل ودعم نظام خدمات المحكمة الإلكترونية، وتقديم خدمات التوثيق بالحجز المسبق، كما تم زيادة عدد المكاتب على مستوى الجمهورية.

خدمات وزارة العدل

وأوضح «العطار» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن خدمات وزارة العدل تقدم أيضا بالتعاون مع القطاع الخاص من الخامسة مساء حتى التاسعة، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف تصدير الحلول وليس العقول فقط، وشهد العام الجاري تدريبات على أعلى مستوى في الذكاء الاصطناعي للقائمين على الخدمات والشركات الصغيرة والمتوسطة والحكوميين.

التعاون مع عدد كبير مع المبرمجين

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف التعاون مع عدد كبير مع المبرمجين من خلال التعامل مع البرامج مفتوحة المصدر، بالإضافة لنقل العمل الحكومي لمنصات إلكترونية.

وأكد نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، أن المشروعات التي تنفذها الوزارة تكون من خلال المشاركة مع إيجاد حلول في ضوء المتاح من إمكانيات.