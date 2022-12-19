نائب وزير الاتصالات: 29 شركة تكنولوجيا أجنبية بدأت العمل في مصر

قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، إن مؤشر البنك الدولي جعل مصر في مصاف الدول التي يمكنها أن تصدر التكنولوجيا، وجعل تجربة مصر على الساحة الدولية من التجارب الجادة التي لاقت دعما سياسيا كاملا وعمالة مصرية ومتوسط أعمار المشاركين صغير، وشاركت شركات متعددة في التجربة من خلال برامج مفتوحة المصدر.

29 شركة أجنبية

وأوضح «العطار» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أن هناك 29 شركة أجنبية فتحت في مصر مؤخرا لاستثمار العقول المصرية في تصدير التكنولوجيا للخارج، لافتا إلى أن الدولة تدعم الاستثمار في التكنولوجيا بشكل كبير وبطرق وإمكانيات تتسق مع الاتجاه العالمي بما يمكننا من تصدير التكنولوجيا.

استراتيجية وزارة الاتصالات

وأشار المهندس خالد العطار إلى أن العنصر الثالث في استراتيجية وزارة الاتصالات هو بناء الإنسان، وتستهدف الوزارة خلق الفرصة للجميع وإتاحة الإمكانية لكل مستخدم، لافتا إلى أن القيادة السياسية وجهت بتدريب كل الأعمار من أشبال مصر الرقمية وطلاب الجامعات.