باحث علاقات دولية لـ قناة القاهرة الإخبارية: وضع سقف لأسعار الغاز يؤثر بالسلب على أوروبا

علق ناصر زهير، الباحث بالعلاقات الدولية بمركز جنيف، على تمكن الأوروبيين من التوصل لاتفاق بشأن وضع سقف لأسعار الغاز يمكن تفعيله حال قفزها إلى 180 يورو لكل ميجاوات/ ساعة، وذلك بعد انقسامات شهدها الاتحاد الأوروبي على مدى الأيام القلية الماضية بشأن هذا الملف.

القرار يؤثر سلبًا على الأوروبيين

وأضاف «زهير»، خلال لقائه على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه من المتوقع أن يؤثر هذا القرار سلبًا على الأوروبيين، مشيرًا إلى أنهم لم يأخذوا بنصائح الاقتصاديين، الذين حذروا من تبعات هذا القرار على أسواق الطاقة، موضحًا أن آثار هذا القرار تظهر على السطح مع إعلان قرارات الموردين، وبالأخص روسيا التي قد تفكر في إيقاف تصدير الغاز حال فرض سقف محدد لأسعار الغاز.

وأشار الباحث في العلاقات الدولية بمركز جنيف، إلى أن هناك حالة من الضبابية حول القرار، الذي من غير المعروف ما إذا كان مجرد آلية يجري استخدامها في حالات الطوارئ أو يُقصد بها وضع سقف لأسعار الغاز الروسي على وجه التحديد.