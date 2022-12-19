محافظ الإسماعيلية: الأزهر منارة الإسلام والقوافل الدعوية تكافح الإرهاب

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إنّ الأزهر الشريف منارة الإسلام في العالم، بما يقدمه من نشر سماحة الإسلام ووسطيته في جميع أنحاء العالم، من خلال جامعة الأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية.

وأضاف محافظ الإسماعيلية، خلال استقباله مساء اليوم الاثنين، الشيخ أشرف السعيد، مدير عام منطقة الوعظ، وأعضاء القافلة الدعوية التابعة للأزهر الشريف، أن القوافل الدعوية تعمل على نشر الفكر الوسطي، وتصحيح المفاهيم، ونشر سماحة الإسلام، وبيان وسطيته.

بشارة: القوافل تدعم الدولة في محاربة الإرهاب

وقال محافظ الإسماعيلية إن القوافل الدعوية تعمل على دعم جهود الدولة المبذولة في محاربة الإرهاب، والتصدي للأفكار المتطرفة الهدامة.

وأضاف «بشارة» خلال لقائه اليوم، بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، والأمين العام لِمَجْمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد النظير، أن القوافل مستمرة حتى السبت 24 ديسمبر 2022.

وأكد أن القوافل تعمل على نشر الفكر الوسطي، وتصحيح المفاهيم، ونشر سماحة الإسلام، وبيان وسطيته، ودعم جهود الدولة المبذولة في محاربة الإرهاب في المساجد، والمدارس، ومراكز الشباب، ودُور الرعاية الاجتماعية، ودواوين الوحدات المحلية.

وأكد «بشارة» أن القافلة تعمل على التصدِّي للأفكار المتطرفة الهدامة، وجهودها في التنمية في مختلف المجالات، وبيان حرص الإسلام على صحة الإنسان، ومحاربته للشائعات الكاذبة بالحديث عن القرآن، والمسارعة إلى الخيرات، وخطورة النفاق والكذب، وضرورة التنشئة على مكارم الأخلاق، الصبر وفضله في الإسلام، الحفاظ على الممتلكات والمرافق العامة.

كما تعمل القافلة على إقامة ندوات عن دور الأسرة في التنشئة السليمة وتوجيه النشء، وذلك من خلال عقد الندوات والمحاضرات بجميع مراكز ومدن المحافظة السبعة والقُرى.