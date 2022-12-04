مصر تشارك في بحث جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإمارات

تعقد المنظمة الدولية لأخصائيي مكافحة غسل الأموال ACAMS مؤتمرها السنوي الـ 13 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك على مدى يومي الغد وبعد الغد، تحت عنون «المرونة وإعادة الابتكار»: «السيطرة على تحديات مكافحة غسل الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

ممثل مصر في المؤتمر

ومن المقرر أن يشارك المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، في أعمال المؤتمر كمتحدث رئيسي، حيث سيلقي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر.

المشاركون في المؤتمر

ويشارك في المؤتمر أكثر من 230 شخصية من كبار المسئولين العرب والدوليين والخبراء المتخصصين في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية، فضلا عن 40 متحدثا، خلال جلسات المؤتمر يمثلون الأجهزة والجهات الرسمية المعنية بالجرائم المالية في الشرق الأوسط والعالم، إلى جانب ممثلين عن كبار المؤسسات المالية والمصرفية حول العالم.

مكافحة جرائم الأموال

ويتناول المؤتمر عددًا من الموضوعات المهمة التي تتعلق بتحديات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العالم، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والجرائم المالية والإلكترونية وما تشهده من تطورات ومستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تقييم أنظمة مكافحة غسيل الأموال

ويلقي المؤتمر الضوء على أهمية تقييم أنظمة مكافحة غسل الأموال لتحديد أوجه القصور المرتبطة بها، وتعزيز نظم المكافحة للحد من خطورة هذا النوع من الجرائم، واستعمال الذكاء الصناعي للكشف عن مؤشرات الاشتباه، فضلًا عن تقييم جهود منع التهرب من العقوبات، وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية والاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز فعالية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.