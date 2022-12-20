خريطة الأماكن السياحية في رأس السنة 2023 ببورسعيد.. مناسبة لرحلات اليوم الواحد

تستعد محافظة بورسعيد لاستقبال احتفالات أعياد الميلاد والكريسماس ورأس السنة 2023، التي تنطلق بعد أيام قليلة، وتنشر «الوطن» في السطور التالية خريطة رحلات اليوم الواحد للمتعة والتنزه والتسوق والسياحة.

وحرصت أحياء محافظة بورسعيد على تزيين الحدائق والمتنزهات العامة بأشجار الكريسماس وهدايا عيد الميلاد، ليستمتع الزائرون ويلتقطوا صورًا تذكارية لأروع الأماكن.

ساحة مصر

وتعتبر من أهم الأماكن السياحية للفسحة ليلة الكريسماس في بورسعيد وتم تزينها بأشجار وأجراس عيد الميلاد، وتطل على مجرى قناة السويس بها تمثال أم الدنيا، تمر أمامه السفن، وأصبح وجهة سياحية للزائرين من مختلف الأعمار، وبها مساحات خضراء وحولها أهالي بورسعيد لمكان آمن لممارسة ألعاب التزلج عليه.

شاطئ بورسعيد

يعتبر من أرخص الشواطئ ومفتوح للجميع، ويمكن قضاء ليلة رأس السنة عليه من خلال تأجير الشماسي والكراسي بأسعار متوسطة، كما يوجد «كافتيريات» مطلة عليه تقدم مختلف الخدمات لرواده.

حديقة المسلة

وتتميز حديقة المسلة بحي الشرق بأنها تتزين بأشجار الكريسماس والحمام يرفرف فوقها، ويحرص الزائرون على التقاط الصور معه وإطعامه.

ساحة «المشير طنطاوي»

تم تطوير الحديقة الدولية وإنشاء ساحة المشير طنطاوي وتقع بين شارعي «البترول سابقا» طنطاوي والرحاب وقريبة من الميناء البري الجديد، وتضم عددا من النافورات وكشك موسيقي وأماكن جلوس ولاند سكيب على أعلى مستوى.

حديقة فريال التاريخية

تم تطوير حديقة فريال التاريخية مؤخرا ضمن مبادرة حدائق بلا أسوار ، وتضمنت 3 منصات للاحتفالات ومسرح ومسجد على الطراز الأندلسي وأعمدة ديكورية وأماكن جلوس خاصة لكبار السن ويأتي للحديقة الزائرون من مختلف المحافظات.

ملاحات بور فؤاد

تحولت ملاحات بور فؤاد الشبيهة بجبال الثلج إلى مزار سياحي ولجلسات التصوير والاستمتاع بالتزلج على جبال الملح، وسيجري إقامة مجسمات لأشجار عيد الميلاد، والرجل الثلج «آيس مان»، ووضع عدد من البنرات ضمن الاحتفال بليلة رأس السنة.

منتجعات وقرى سياحية

تم تطوير وإنشاء قرى ومنتجعات سياحية ببورسعيد منها بورتو سعيد، منتجع تاور باي السياحي، بغرب بورسعيد، ومنتجع وفندق هلنان بورفؤاد، قرية المرجان وقرية إيكلا، قرية «بالما» بشارع طرح البحر، كما تم تطوير الخدمات السياحية داخل مجموعة فنادق منها جراند الباتروس، والفيروز السياحية وقرية النورس السياحية، وجنة النورس.

شوارع سياحية ببورسعيد

وتضم بورسعيد عددًا من الشوارع السياحية منها ديليسبس باي، ويضم مسطحات خضراء ومناطق ديكورية لبيع مختلف المأكولات والمشروبات ومنطقة بلاي ستيشن للسيارات، ونافورة وأماكن للجلوس.