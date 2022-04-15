أماكن التنزه في شم النسيم بسوهاج.. «أسعار الفسحة تبدأ من 5 جنيهات»

يبحث أهالي سوهاج عن أفضل الأماكن للتنزه في المحافظة، بالتزامن مع اقتراب الاحتفال بشم النسيم، حيث يلجأ المواطنون إلى المتنزهات والحدائق العامة لقضاء الاحتفالات بها برفقة أسرهم وأطفالهم.

ومن أشهر المتنزهات في مركز ومدينة سوهاج، والأكثر إقبالا، الكورنيش الشرقي لنهر النيل، والذي يضم ممشى أهل سوهاج والعديد من الكافيتريات الخاصة والعامة، فضلا عن أماكن لعب الأطفال، وكذلك ركوب الخيل، بالإضافة لإمكانية الاستمتاع بجولة نهرية في مركب بالنيل، وهو ما يبحث عنه الأهالي خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

ممشى أهل سوهاج.. أحدث إضافة للكورنيش الشرقي

ويعد آخر تطوير حدث في الكورنيش الشرقي هو مشروع ممشى أهل سوهاج، والذي يبدأ من سور نادي هيئة قضايا الدولة بحي شرق سوهاج، وصولا إلى كافيتريا المحافظة رقم 2.

أماكن التنزه في شم النسيم بسوهاج

ويضم الممشى العديد من الوحدات التجارية التي عرضتها محافظة سوهاج للإيجار لتقديم المأكولات والمشروبات، ومطعما رئيسيا على مساحة 150 مترا، كما يتضمن أماكن لألعاب الأطفال ولجلسات التصوير ومساحات خضراء للمشى وممر للدراجات.

أسعار نزهة الكورنيش.. تبدأ من 5 جنيهات

وتبدأ أسعار النزهة في كورنيش سوهاج الشرقي من 5 جنيهات، وذلك قيمة بعض المأكولات مثل الترمس والذرة المشوية ومشروب حمص الشام وغزل البنات، بينما تتوفر جميع المقاعد على الكورنيش مجانية تماما، أما سعر ركوب الخيل فتبدأ من 10 جنيهات مقابل 15 دقيقة.

وتستمر جولة المركب في نهر النيل لنصف ساعة، وتبدأ من كوبري أخميم العلوي وصولا للكوبري الجديد والعودة مرة أخرى، وذلك مقابل 4 جنيهات للفرد.

ويعد الكورنيش الشرقي وجهة الكثيرين ممن يقيمون الأفراح في قرى سوهاج، حيث يلتقط العرسان الصور التذكارية عليه، كما توجد فرق الطبل البلدي منتشرة على طول الكورنيش لزفة العرسان مقابل 50 جنيها في 15 دقيقة.

كما يمكن لأهالي سوهاج التنزه في حديقة الثقافة العامة، وحديقة الساحة، وكذلك الكافتيريات والمطاعم الخاصة بالمحافظة.