تطورات الحالة الصحية لمحمد شاهين وأوس أوس وشقيق شريف رمزي

خلال الأيام القليلة الماضية تعرض عدد من الفنانين لأزمات صحية كان آخرهم الفنان محمد شاهين الذي كشف يوم أمس الإثنين عن تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده فى المستشفي وسبقه الفنان أوس أوس وكذلك شقيق الفنان شريف رمزي.

وفى هذه السطور نكشف لكم آخر التطورات الصحية لهم حيث طمأن الفنان محمد شاهين جمهوره من خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» قائلا إن حالته الصحية تحسنت بشكل كبير الآن، موجها الشكر لكل من سأل عنه وكان قلق عليه.

تطورات الحالة الصحية لشقيق شريف رمزي

كما قال مصدر مقرب من الفنان أوس أوس بأن حالته الصحية مستقرة الآن وأنه مر بوعكة صحية بسيطة، وجاء ذلك بعد نشره لصورة له من داخل المستشفى.

أما المنتج صلاح رمزي، شقيق الفنان شريف رمزي، فهو لا يزال في غيبوبة حتى الآن وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا بسبب عدوى كانت قد أصابته مؤخرا وتسببت في إجرائه لعملية جراحية كبيرة.